Unimed entrega 100 kits de maternidade ao Fundo Social de Solidariedade

Os kits entregues contêm itens essenciais para o cuidado com recém-nascidos, como fraldas, produtos de higiene, toalhas, roupas e acessórios. A iniciativa faz parte de uma ação da cooperativa médica, que atua por meio de dois programas: o “Fazendo a Diferença”, com médicos cooperados voluntários, e o projeto ESG, voltado a ações sustentáveis e sociais.

“Esses projetos nos permitem devolver à comunidade um pouco do que recebemos. A Unimed São Carlos tem o compromisso de apoiar iniciativas que promovem saúde e dignidade, especialmente para quem mais precisa”, destacou o médico Bolívar Soares Mendjoud, presidente da Unimed São Carlos.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, reforçou a importância da ação como apoio à rede pública. “A entrega desses kits representa um reforço importante para as mães atendidas pelo SUS. É uma iniciativa que complementa o trabalho da atenção básica e fortalece a rede de acolhimento às gestantes em situação de vulnerabilidade”.



O prefeito Netto Donato também esteve presente e destacou o papel da Unimed como parceira da cidade. “Quando o setor privado se une ao poder público em ações como essa, o resultado é transformador. A entrega desses kits é mais do que uma doação. É um gesto de cuidado e respeito com quem mais precisa”.



A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, explicou como será feita a distribuição dos kits e reforçou o papel do Fundo Social. “O número de gestantes atendidas pelo SUS só cresce, e poder contar com esse apoio da Unimed é fundamental. Os kits serão entregues conforme a demanda e após triagem criteriosa, garantindo que cheguem às mães que realmente precisam”. Ela também fez um apelo por doações de carrinhos, berços e enxovais em bom estado, que podem ser entregues diretamente ao Fundo Social. “Carrinhos, berços, roupinhas — tudo que estiver em boas condições e não for mais utilizado pode fazer a diferença na vida de outra família. É uma corrente do bem que transforma realidades”.

O Fundo Social de Solidariedade segue recebendo doações de itens para bebês, como carrinhos, berços e enxovais. As contribuições podem ser feitas diretamente na sede do Fundo, em São Carlos, na rua Francisco Maricondi, 375, na Vila Marina.

Na entrega dos kits, também estiveram presentes o vice-presidente da Unimed São Carlos, o médico Ricardo Innecco de Castro e o diretor-técnico do Hospital da Unimed Vila Nery, Rafael Djouki.

Em um gesto que une saúde e responsabilidade social, a Unimed São Carlos realizou nesta terça-feira (09/09) a entrega de 100 kits de maternidade ao Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.