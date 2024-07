Unidades escolares vão receber equipamentos para reconhecimento facial

Crédito: Divulgação

Diante da necessidade de manter a gestão escolar constantemente atualizada, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) inicia na próxima quarta-feira (10/07), a instalação de equipamentos para reconhecimento facial nas 62 unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, um investimento de R$ 2,04 milhões com recursos próprios do município.

O equipamento permite o controle de frequência dos alunos e de maneira integrada acompanhar outras ações administrativas da escola. O projeto visa modernizar diversos aspectos da administração escolar, trazendo mais eficiência, segurança e conforto para alunos, pais, professores e gestores.

Uma das principais inovações é a frequência digital escolar facial. Com essa tecnologia, os alunos não precisam mais responder à chamada feita pelos professores. Assim que chegam à escola, a presença é registrada por meio de um leitor de reconhecimento facial, economizando tempo e reduzindo o consumo de papel. Em casos de ausência, os pais ou responsáveis são notificados por SMS, push e e-mail, o que aumenta a segurança e tranquilidade das famílias.

Além disso, a solução permite ao gestor público melhorar o planejamento e realizar intervenções imediatas em escolas com baixos índices de frequência. O sistema também integra informações de assiduidade com o Conselho Tutelar.

Os dados sobre frequência dos alunos são compartilhados, permitindo ao Conselho Tutelar visualizar as informações e receber notificações de ausências injustificadas. Isso facilita intervenções rápidas e eficazes para combater a evasão escolar.

Outro destaque é a gestão da alimentação escolar. Com informações em tempo real sobre a presença dos alunos, as cozinhas das escolas conseguem preparar a quantidade ideal de merenda, evitando desperdícios. O sistema permite controlar cardápios diários, valores nutricionais, estoque de produtos, e gerir a alimentação preparada na unidade de ensino ou por empresas terceirizadas.

A gestão do transporte escolar também será otimizada através do georreferenciamento. O sistema possibilita o cadastro e a consulta de veículos, motoristas, rotas e pontos de embarque e desembarque. Tanto o transporte próprio quanto o terceirizado serão monitorados, garantindo maior controle e segurança para os alunos.

O projeto inclui outras importantes funcionalidades: matrículas online, facilita o processo de novas matrículas, pré-matrículas e gerenciamento de filas de espera, gestão de secretaria da unidade escolar; abrange serviços como rematrícula, transferência, geração de turmas, lançamento de notas e frequências.

O Aplicativo Mobile é compatível com iOS e Android, permite a comunicação entre alunos, responsáveis, funcionários e professores via push, SMS e e-mail. Tem também benefícios para a gestão pedagógica, gerência das informações pedagógicas da Educação Básica, de Jovens e Adultos, de Profissional e Tecnológica; infraestrutura das unidades escolares, cadastro e consulta de informações sobre a infraestrutura das escolas.

Outro benefício importante é a prestação de contas alinhada com as exigências do PDDE, oferece mecanismos para gerenciar aquisições e controle de custos; mapa educacional, com centralização de informações para a tomada de decisão na Secretaria de Educação e Help Desk Online com suporte técnico e manutenção.

“A implantação desses recursos nas escolas municipais de São Carlos promete transformar a administração escolar, trazendo mais segurança, cuidado com os alunos, otimizando as buscas ativas de ausências injustificadas e outros benefícios significativos para toda a comunidade educativa”, avalia Paula Knoff, secretária de Educação.

De acordo com a secretária as instalações de todos os equipamentos, um avanço inovador na educação municipal, começa na próxima quarta-feira, (10/07), logo após o feriado. “No retorno das férias estaremos com todos os equipamentos instalados e funcionando, aguardando somente o cadastro dos alunos”, completou Paula Knoff.

Importante salientar que os dados armazenados ficarão em posse da administração de cada escola, ou seja, ninguém terá acesso aos dados gerados, somente os funcionários que já manipulam os dados do alunado hoje, obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Todas as escolas municipais de São Carlos também contam com câmeras, sensores de monitoramento internos e externos, novos alarmes e sensores de fumaça. Cada unidade, dependendo do tamanho, recebeu de 8 a 10 sensores externos. A partir do disparo do equipamento, as imagens são enviadas em tempo real para a Central de Monitoramento da Guarda Municipal que envia a viatura na hora para o local.

Desenvolvido pelo Departamento de Operações, Inteligência e Tecnologia da Secretaria Municipal de Segurança Pública em parceria com a Agência de Inovações da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Rede Municipal de Ensino também conta com o “SOS Escolar”, aplicativo de acionamento emergencial, desenvolvido para utilização de diretores, professores e servidores das escolas em caso de ocorrências graves nas unidades, com acionamento imediato da Guarda Municipal.

