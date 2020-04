Unidades de pronto atendimento recebem iluminação em led

Crédito: Divulgação

As unidades de pronto atendimento da Prefeitura de São Carlos: UPAS da Vila Prado, do Santa Felícia e do Cidade Aracy, estão recebendo pequenas intervenções pelas equipes do próprio município.

Além das unidades receberem a desinfecção de vias públicas em virtude da pandemia do novo coronavírus, que provoca a COVID-19, doença que já matou dois são-carlenses, agora estão recebendo pequenas intervenções para melhorar o dia a dia de usuários e de servidores.

As equipes da Prefeitura, com ajuda da Prohab, estão realizando nova pintura de áreas internas e externas, ampliação de estacionamentos, troca de calhas, substituição de forros e troca da iluminação externa e interna por LED, além da limpeza geral das unidades e capinação das áreas no entorno.

De acordo com Fausto Sposito, diretor do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, todas as UPAS estão recebendo iluminação de LED interna e externamente. “O sistema está sendo trocado nas três unidades e na UPA da Vila Prado vamos trabalhar com energia solar fotovoltaica que é a energia elétrica produzida a partir do calor da luz solar, considerada renovável, limpa e sustentável. Pretendemos futuramente instalar também nas demais unidades”, explicou o diretor.

As medidas rígidas de limpeza e desinfecção de ruas também continuam sendo realizadas, tanto em unidades da rede pública como particular. Para a realização da limpeza são utilizados caminhões pipa com produtos apropriados como o hipoclorito de sódio. Todos os funcionários utilizarão equipamentos de proteção individual (EPI), como máscaras específicas e roupas, já que o produto utilizado tem uma concentração muito forte.

