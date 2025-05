Unidades da Redenção, Cidade Aracy, Vila São José e Santa Felícia mantêm horário estendido para casos de dengue

Unidade do Santa Felícia irá atender casos de dengue - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, mantém horário estendido em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para o atendimento exclusivo de casos de dengue. As unidades da Redenção, Cidade Aracy, Vila São José e Santa Felícia funcionam das 7h às 20h, sendo que, das 17h às 20h, o atendimento é voltado exclusivamente a pacientes com sintomas da doença.

Durante esse período, são oferecidos serviços como consulta médica, exames laboratoriais, testes rápidos e hidratação intravenosa, quando necessário. A medida busca aliviar a demanda nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que têm registrado aumento significativo de atendimentos relacionados à dengue.

Segundo a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), Viviane Cavalcante, sintomas como febre, dor nos olhos, dor no corpo e dor de cabeça são indicativos da doença. “Pedimos que a população procure a sua unidade de saúde, pois todas atendem casos de dengue e outras arboviroses, porém se for após às 17h, procure uma das 4 UBSs com horário estendido para evitar sobrecarregar as UPAs, que devem ser reservadas para casos de urgência e emergência”, reforça.

Desde o início do horário ampliado, em 31 de março, 1.234 pessoas foram atendidas nas quatro unidades: Santa Felícia (340), Vila São José (427), Redenção (241) e Cidade Aracy (226).

Paralelamente, a Prefeitura segue com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, com mutirões de limpeza e a Operação Cata-Treco, atualmente em execução no bairro Douradinho.

Em 2025, São Carlos já registrou 19.646 notificações de dengue, sendo 15.021 casos confirmados, 3.262 descartados e 1.363 em investigação. O município contabiliza ainda 8 óbitos confirmados, 10 em investigação e 9 descartados. No momento, 21 pessoas estão internadas em enfermarias e 6 em unidades de terapia intensiva (UTIs).

Leia Também