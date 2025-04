Unidade Saúde Escola da UFSCar recebe visita da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos

USE-UFSCar recebeu visita da Secretaria Municipal de Saúde (Foto: CCS-UFSCar) -

Nas últimas semanas, a Unidade Saúde Escola (USE) da UFSCar recebeu a visita do Secretário Municipal de Saúde, Leandro Pilha, e da diretora do Departamento de Gestão do Cuidado, Viviane Cavalcante. A reunião abriu perspectivas que contribuirão para a saúde da população de São Carlos e região.

Durante a visita, foram apresentadas as instalações da USE e destacados os serviços relevantes oferecidos pela Unidade, pautados na humanização do cuidado e em evidências científicas e realizadas pelo corpo docente, técnico assistencial e estudantes. "Foi uma visita técnica que permitiu que a Unidade apresentasse os seus serviços e particularidades por se tratar de uma unidade acadêmica de ensino, pesquisa e extensão que presta serviços extremamente relevantes e de qualidade ao SUS. O Secretário pode conhecer os contratados pela SMS, a forma como adquirida, como oferecer o cuidado em consonância com os princípios do SUS e, em especial, a integralidade do cuidado", considera Patricia Magdalena, diretora da USE.

Os visitantes destacaram o potencial de expansão desses serviços que também seguem com excelência na formação de estudantes para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). "Compreendo que o Secretário acordou a necessidade de ampliar os serviços de reabilitação no município, além das demais especialidades, e a USE é um serviço bastante adequado, por agregar infraestrutura e equipe multiprofissional altamente qualificada. A reunião teve como objetivo buscar caminhos para ampliar os serviços de maneira efetiva e beneficiária a população de São Carlos", destacou o diretor.

As vereadoras Cidinha do Oncológico e Fernanda Castelano também visitaram a USE.

USAR

Neste ano, a Unidade completa 20 anos de atividades prestadas à população de São Carlos e região. Anualmente, a USE realiza cerca de 20 mil atendimentos aos usuários do SUS, a partir do encaminhamento dos pacientes por meio da Central de Regulação da Oferta de Serviços em Saúde (CROSS), gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os serviços prestados são nas áreas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Gerontologia, Enfermagem, Farmácia, Serviço Social, Fonoaudiologia e Medicina (Cardiologia, Pediatria, Homeopatia, Clínica Médica em Saúde do Adulto/Idoso, Saúde da Família e Comunidade voltada a terapêuticas integrativas, e em fase de implantação ambulatório de Saúde do Trabalhador e Medicina Generalista). A Unidade também é cenário de prática dos programas de residência da UFSCar, recebendo residentes da Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto e Idoso - Atenção às Doenças Crônicas, Saúde Mental e residências médicas em Pediatria, Psiquiatria e Saúde da Família e Comunidade.

O quadro de servidores da Unidade é composto por 30 profissionais, dos quais 23 são da área da saúde. Além disso, atuam na USE docentes dos cursos da saúde da UFSCar, sendo 48 docentes cadastrados em atividades na Unidade. No ano de 2024, 208 estudantes de graduação atuaram em estágios e práticas profissionais na Unidade.

No último ano, foram realizadas na USE 89 ações, sendo 19 de assistência de servidores lotados na Unidade, 21 atividades de ensino, 26 de extensão e 23 pesquisas.

