Unidade Saúde Escola da UFSCar realiza I Mostra de Pesquisa e Extensão

Mostra pode ser visitada no saguão da USE, área Norte da UFSCar (Foto: Acervo CCS) -

Começa hoje, dia 12 de junho, a I Mostra de Pesquisa e Extensão da Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Além de divulgar o conhecimento produzido na Unidade, o evento também pretende sensibilizar a comunidade interna e mostrar as atividades desenvolvidas na USE em projetos de extensão e pesquisa com linguagem e formato acessível para o grande público. A Mostra integra a programação de eventos que comemora os 20 anos da USE-UFSCar.

A Mostra ficará aberta entre 8 e 12 horas e das 14 às 18 horas, no saguão da USE, na área Norte do Campus São Carlos. Ficarão expostos painéis sobre os trabalhos, acompanhados de um representante das equipes dos projetos - estudantes, pesquisadores ou coordenadores. Depois desses dados, os painéis ficarão disponíveis no local até dia 30 de junho.

A USE-UFSCar é um espaço onde se desenvolvem ações de ensino, extensão e pesquisa, por meio de atendimentos em saúde para a comunidade. Anualmente são produzidas pesquisas e ações extensionistas cujos participantes são os usuários/pacientes. Nos últimos dois anos (2023 a 2025) foram cadastrados na Unidade 36 projetos de pesquisa, dos quais 18 estão em andamento. Quanto à extensão, foram cadastrados 34 projetos, sendo que 19 estão ativos.

“Essa ação tem o objetivo, também, de sensibilizar a comunidade interna que desenvolve atividades na USE sobre a importância de divulgar o conhecimento produzido pela Universidade para a comunidade e formas de atingir essa população”, conclui Patricia Magdalena, diretora da USE-UFSCar.

