Unidade Saúde Escola da UFSCar comemora 20 anos de atividades

No próximo dia 5 de maio, a Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) comemora seus 20 anos de atividades. A celebração tem início às 8h15, aberta a todo o público, no auditório da USE, que fica na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. Ao longo do mês de maio, outras atividades serão promovidas dentro das comemorações da Unidade.



A USE foi criada como um espaço de prática profissional para estudantes de cursos da área de Saúde da UFSCar, bem como para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, e também integra a rede de discussão de serviços em saúde para o município de São Carlos. “A USE está completando 20 anos de serviços prestados à população de São Carlos, sendo uma referência nos cuidados especializados, principalmente de reabilitação, bem como na formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). A Unidade configura-se como um serviço bastante adequado, por agregar infraestrutura e equipe multiprofissional altamente qualificada”, destaca Patrícia Magdalena, diretora da USE.



Os serviços prestados pela Unidade são de reabilitação nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ambulatórios médicos nas áreas de Cardiologia, Homeopatia, Pediatria, Saúde do Adulto e Idoso e Terapêuticas Integrativas, além de Gerontologia, Fonoaudiologia, Psicologia, Farmácia, Serviço Social e Enfermagem.



O quadro de servidores da Unidade é composto por 30 profissionais, dos quais 23 são da área da Saúde. Além disso, atuam na USE docentes dos cursos da saúde da UFSCar, sendo 48 docentes cadastrados em atividades na Unidade. No ano de 2024, 208 estudantes de graduação atuaram em estágios e práticas profissionais na Unidade. Nesse último ano, também foram realizadas na USE 89 ações, sendo 19 de assistência de servidores lotados na Unidade, 21 atividades de ensino, 26 de extensão e 23 pesquisas. Também foram prestados mais de 20 mil atendimentos em todas as áreas neste período.



"Temos muito o que comemorar na comemoração dos 20 anos da USE, pois são 20 anos de oferta de atendimento integral, multiprofissional e humanizado a usuários do SUS, formação de profissionais altamente abordados e orientados pelos princípios do SUS e desenvolvimento de diversas ações de pesquisa e extensão à comunidade. Temos vários desafios pela frente, especialmente o de ampliar a oferta de serviços pautados nos valores da Unidade e nas necessidades de saúde da população, reforçando o compromisso social da UFSCar junto à comunidade de São Carlos", comemora Madalena.

Cristiane Rosa e seu esposo, João Batista de Jesus Félix, são pacientes da USE há mais de dois anos. Chegaram à Unidade após um AVC que acometeu João. "Chegamos aqui e ele não conseguiu andar e tinha muita dificuldade para se comunicar. Hoje, ele já caminha com apoio de uma muleta, e consegue se expressar mais facilmente. Também me tornei paciente aqui para conseguir lidar com os desafios de ser cuidadora e tem sido muito importante para nós dois. A equipe da USE tem um carinho grande por nós, além de todo o cuidado. É a nossa segunda casa", aponta o paciente.



"Graças a Deus tem a USE aqui para ajudar as pessoas. Devo minha capacidade de andar novamente e de trabalhar à USE e a todos os profissionais daqui", comemora Alessandro Germano, paciente da Unidade que recebeu tratamento após graves sequelas da Covid-19.



Comemoração

Para celebrar essas atividades, a USE promoverá alguns eventos neste mês de maio. O início das comemorações será no dia 5. A atividade começa às 8h15min, com credenciamento dos participantes. Às 8h30, haverá exibição de vídeo comemorativo dos 20 anos, produzido em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da UFSCar, seguida de Mesa com a participação de autoridades da Universidade, docentes e pacientes.



No dia 7 de maio, às 11h, haverá atividade musical com a participação do grupo "Os Choristas", apresentada pelo professor Sérgio Toddy, do Departamento de Engenharia Mecânica, e amigos. No dia 13 de maio, haverá uma apresentação do médico e mágico Jamiro da Silva Wanderley, docente da Unicamp, que aborda temas relacionados à Saúde por meio da mágica. A atividade também acontece nas dependências da USE, a partir das 9h30.



No dia 20 de maio, haverá uma roda de conversa sobre Altas Habilidades, coordenada pela professora Rosemeire de Araújo Rangni, do Departamento de Psicologia da UFSCar. No dia 21 de maio, a partir das 8h, ocorrerá a atividade "Mão na Massa - Oficina de Robótica Red Dragons", coordenada pela professora Tatiana Pazelli, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade. Neste mesmo dia ocorrerá a visita guiada à horta terapêutica da Unidade e a atividade musical Roda de Choro da UFSCar, coordenada pelo professor Fernando Galizia, às 13h30.

As atividades continuam no dia 23 de maio com uma roda de conversa no período da manhã sobre prevenção e informação sobre os tipos de assédio no contexto de serviços de saúde.



O encerramento das atividades será no dia 29 de maio com a 1ª Mostra de Pesquisa e Extensão da USE-UFSCar, a partir das 8h30. Na mesma data, haverá o planejamento de um ipê comemorativo em frente à Unidade e a apresentação do Projeto Samba Rock e Black Charme, coordenado pelo servidor da UFSCar Carlos Eduardo Santa Maria, a partir das 10h30. A USE informa que outras atividades poderão ser realizadas no decorrer do mês.

