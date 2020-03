Unidade Saúde Escola da UFSCar altera atendimento e horários de funcionamento diante da pandemia do Coronavírus

Crédito: Divulgação

A Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) alterou seu funcionamento e horários de atendimento para garantir a segurança de usuários e profissionais diante da pandemia da Covid-19.

A USE tem como eixo norteador a assistência em Saúde e como missão a Educação permanente em Saúde. Assim, reforça que, neste momento de pandemia, é preciso manter a tranquilidade, responsabilidade e o compromisso com a sociedade, contribuindo com a prevenção e o combate ao Coronavírus. Além disso, a Unidade possui uma peculiaridade, pois seu público-alvo é composto, em sua grande maioria, por usuários que apresentam alta vulnerabilidade para a doença.

Dessa forma, a Direção e a Coordenação Executiva da USE, direcionadas por Portarias da UFSCar (GR nº 4370 e GR nº 4371), suspenderam as atividades curriculares na Unidade e realizaram pactuações com seus servidores, estabelecendo planos de ações para trabalho remoto e para orientações online dos pacientes. Alguns ambulatórios mantiveram seus atendimentos para pacientes com risco de morte. Os atendimentos do Serviço de Acolhimento foram interrompidos para novos pacientes, no período de 17 a 29 de março, que poderá ser prorrogado conforme orientações da Reitoria da UFSCar. Os agendamentos de consultas médicas e testes ergométricos via sistema Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) foram adiados e serão retomados no retorno das atividades acadêmicas na Universidade.

A USE também adotou medidas internas de biossegurança e está realizando capacitação dos seus servidores técnico-administrativos e criando materiais de orientação aos pacientes atendidos, quanto às medidas de prevenção e combate ao Coronavírus.

No período de 17 a 27 de março, o horário de atendimento pelo telefone (16 - 3351-8645 e 3351-8346) será de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações estão no Facebook da USE (facebook.com/useufscar).

