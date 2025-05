Unidade Móvel do Sebrae estará no Cidade Aracy no próximo dia 30

Procon Móvel -

A Unidade Móvel do Sebrae/SP, com apoio da Prefeitura de São Carlos, por intermédio do Departamento de Apoio ao Empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, estará na próxima sexta-feira, dia 30 de maio, das 9h às 16h, no Centro da Juventude “Lauriberto José Reys”, localizado na Rua João Martins França, 800, no bairro Cidade Aracy II.

Por meio de uma van adaptada, vai realizar atendimento gratuito de serviços direcionado às empresas MEI, ME e EPP, e até mesmo para pessoas físicas que tenham interesse em empreender e gostariam de auxílio.

Os interessados são recebidos de forma individual utilizando ferramentas de consultoria e diagnóstico empresarial, sendo repassadas orientações sobre plano de negócio, tipos de empresas, formalização MEI, declaração anual, emissão de guias, gestão de negócio, além de levar conhecimento a futuros empreendedores.

Empreender exige coragem, e o SEBRAE está realizando esta e outras diversas atividades dentro da “Semana do MEI” - Micro Empreendedor Individual, no período de 26/05 à 01/06, que além do Sebrae Móvel, terá lojas colaborativas, consultorias e cursos gratuitos sobre vendas, gestão, marketing, inovação, crédito e muito mais.

A Semana MEI já está na 16ª edição com mais de 3 milhões de clientes paulistas atendidos em todos esses anos, sendo direcionado para quem deseja empreender, se formalizar ou também para turbinar seu negócio para quem já é MEI.

As atividades tem objetivo de orientar sobre comportamento empreendedor, planejamento para formalizar ou decolar seu negócio, orientações para crédito, gestão financeira, inovação, transformação digital, atendimento ao cliente, como vender mais e melhor, marketing e muito mais.

Outras informações podem ser obtidas no site https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae ou pelos telefones (16) 3362-1820 / WhatsApp ou (16) 99186-7879.

