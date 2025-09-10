Umidade do ar chegar a 17% e Defesa Civil de São Carlos emite alerta

Em meio à onda de calor que atinge o interior paulista, São Carlos registrou nesta quarta-feira (10/9), por volta das 16h, um índice alarmante de umidade relativa do ar: apenas 17%, com temperatura máxima de 35°C. O dado colocou o município em estado de alerta, segundo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera ideal uma faixa entre 40% e 70%. A baixa umidade representa riscos significativos à saúde da população, como irritações nos olhos, nariz e garganta, além de agravamento de doenças respiratórias. Diante desse cenário, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu às 13h16 o terceiro alerta severo da semana, por meio do sistema Cell Broadcast, atingindo 466 municípios em situação de emergência climática, entre eles São Carlos.



O alerta emitido integra a Operação SP Sem Fogo, iniciativa que reúne esforços estaduais e municipais para prevenir queimadas durante o período de estiagem. Com os índices de umidade em queda acentuada, os riscos de incêndios em áreas de vegetação aumentam significativamente, exigindo atenção redobrada da população. Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta que se mantenha uma hidratação constante, evitem-se atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, e que os ambientes internos sejam umidificados com toalhas molhadas, bacias com água ou vaporizadores. A recomendação mais enfática, no entanto, é clara: não realizar queimadas sob nenhuma hipótese. O diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero, reforçou a gravidade da situação: “Estamos diante de um cenário extremo, que exige responsabilidade coletiva. A população precisa entender que a baixa umidade não é apenas desconforto, mas um risco real à saúde e ao meio ambiente”.



O monitoramento das condições climáticas permanece em tempo real, e novos alertas poderão ser emitidos caso os índices permaneçam críticos. A Defesa Civil orienta que, em caso de sintomas respiratórios ou incêndios em vegetação, a população acione imediatamente os canais de emergência: 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros). A previsão para os próximos dias indica continuidade do tempo seco e quente, exigindo cuidados constantes por parte da população e atenção das autoridades locais.

