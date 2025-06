Unidade de Saúde do Antenor Garcia passa por reforma e ampliação

As melhorias incluem a instalação de novos pisos nas salas, cobertura externa com telhas isotérmicas, construção de rampa de acessibilidade na entrada e a implantação de canaletas para drenagem de águas pluviais nas laterais e fundos da unidade. Além disso, a área externa está sendo ampliada e fechada para a criação de três novos consultórios multiprofissionais, o que permitirá um atendimento mais eficiente à população da região sul da cidade.

"Essa obra representa mais que uma melhoria na infraestrutura, é um investimento na dignidade e no cuidado com a população. Estamos trabalhando para que todas as unidades da nossa rede ofereçam conforto e qualidade no atendimento, e a USF do Antenor Garcia é mais um passo importante nesse caminho”, garante o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

A reforma da USF do Antenor Garcia faz parte de um conjunto de ações de modernização da rede municipal de saúde. Também estão em fase final de obras o Centro Municipal de Especialistas (CEME), a unidade de saúde do Presidente Collor e a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo a reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família (USF) do Antenor Garcia. A obra representa um investimento de R$ 299 mil, viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Ivan Valente, com articulação do vereador Djalma Nery.