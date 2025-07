Unidade de Saúde da Família Presidente Collor é reinaugurada após reforma

A Prefeitura de São Carlos entregou nesta terça-feira (29/07), a Unidade de Saúde da Família (USF) “Presidente Collor” completamente reformada e ampliada. Localizada no grande Cidade Aracy, a unidade passou por uma reestruturação que totalizou R$ 417 mil em investimentos, fortalecendo o compromisso da atual gestão com a qualificação da saúde pública municipal.

A reforma contemplou melhorias estruturais e funcionais, como novo telhado, revisão completa da fiação elétrica, ampliação da recepção, instalação de ar-condicionado em todos os ambientes e modernização dos banheiros para servidores. Também foram construídas novas salas de acolhimento e um consultório multiprofissional, com foco em um atendimento mais completo e humanizado. A acessibilidade foi garantida com rampa de acesso, totem digital de atendimento e adequações conforme as normas vigentes.

Durante a entrega, o prefeito Netto Donato destacou a importância da obra, iniciada ainda na gestão anterior, do ex-prefeito Airton Garcia. “É uma grande satisfação entregar essa unidade totalmente remodelada no início do segundo semestre de 2025. Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais qualificado à população e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. Seguimos firmes no compromisso de cuidar das pessoas”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou a continuidade das ações ao longo das gestões. “Investir na reforma das unidades é fundamental, mas também é essencial valorizar quem está na linha de frente: os profissionais de saúde. Essa entrega é fruto de planejamento sério e da dedicação de muitas mãos”, declarou.

A USF Presidente Collor é a terceira unidade de saúde reformada entregue pela Prefeitura em 2025, somando-se à USF Jockey/Guanabara e a UBS da Vila São José. Nos próximos meses, estão previstas novas entregas, como a reforma do SAMU, do Centro de Especialidades Médicas (CEME) e melhorias nas unidades do CDHU, Antenor Garcia, Redenção e Azulville.

Morador da região, o vereador Dé Alvim celebrou a conquista, lembrando que a unidade atende cerca de mil famílias do Jardim Presidente Collor. “É gratificante ver tantos investimentos na saúde da nossa comunidade. E temos mais novidades: garantimos R$ 7 milhões, em parceria com o deputado federal Paulinho da Força, para zerar filas de especialidades como Urologia, Cardiologia, Pediatria e Geriatria. Vamos levar consultas e exames no mesmo dia, direto para os bairros”, afirmou o vereador, em nome da bancada do Solidariedade.

"Quero registrar meu agradecimento ao ex-prefeito Airton Garcia, que iniciou as tratativas para a reforma desta unidade, e também ao atual prefeito Netto Donato, que concluiu essa importante obra para o bairro Presidente Collor. Parabenizo ainda as equipes anteriores e a atual gestão, que deram continuidade a esse projeto fundamental para a área da saúde. Hoje, entregamos à população um equipamento renovado, preparado para oferecer um atendimento mais digno e de qualidade", disse o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes.

A entrega da USF Presidente Collor reforça os avanços na área da saúde e o compromisso da Prefeitura de São Carlos com a ampliação do acesso e a melhoria dos serviços oferecidos à população.

Leia Também