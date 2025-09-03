(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Educação fisica e pedagogia

UNICEP debate vários temas atuais durante simpósio

Evento discutirá durante três dias temas tão diversos quanto autismo, nutrição e suplementação para treinamento de força

03 Set 2025 - 06h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Autismo [Imagem ilustrativa] - Crédito: UnicefAutismo [Imagem ilustrativa] - Crédito: Unicef

Uma série de temas atuais será debatida durante o Simpósio Educação Física e Pedagogia 2025, que será realizado entre os dias 3 e 5 de setembro (quarta a sexta-feira), no Auditório B-7 da UNICEP.

A terapeuta ocupacional especialista em autismo, Juliana Lopes de Moraes, abre a série de palestras e debates na quarta-feira, 3 de setembro, às 19h30, com o tema “Inclusão e Acessibilidade: Como Promover a Inclusão de Pessoas com Autismo em Ambientes Diversos”. Ainda na quarta-feira, às 20h30, a professora-doutora Karina Granado discorrerá sobre o tema “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”.

Na quinta-feira, 4 de setembro, às 19h30, o professor-doutor Matheus Oliveira Santos ministrará a palestra “Introdução aos Jogos Cooperativos na Educação Física”. Na sequência, a professora mestra Marília Caroline Martini Rodrigues conduzirá a palestra “Nutrição e Suplementação para Treinamento de Força”.

O simpósio será encerrado na sexta-feira, a partir das 19h30, quando o professor especialista Rodrigo Destefano abordará o tema “Confecção de Fantoches e Dobraduras”. Às 20h30, o professor-doutor Fabiano Cândido encerrará oficialmente o simpósio com o tema “Avaliação Física e Funcional do Idoso”.

Leia Também

Juventudes e políticas públicas são tema de pesquisa da UFSCar
Cidade06h08 - 03 Set 2025

Juventudes e políticas públicas são tema de pesquisa da UFSCar

Fundo de Solidariedade recebe mais de mil cestas básicas do governo do Estado
Cidade21h14 - 02 Set 2025

Fundo de Solidariedade recebe mais de mil cestas básicas do governo do Estado

Secretaria de Educação abre inscrições para o Ensino Fundamental 2026
Cidade17h25 - 02 Set 2025

Secretaria de Educação abre inscrições para o Ensino Fundamental 2026

Criança é picada por escorpião dentro de casa no Jockey Clube
Cidade16h09 - 02 Set 2025

Criança é picada por escorpião dentro de casa no Jockey Clube

17 casos de dengue são registrados na última semana
Boletim16h06 - 02 Set 2025

17 casos de dengue são registrados na última semana

Últimas Notícias