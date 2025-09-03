UNICEP debate vários temas atuais durante simpósio

Autismo [Imagem ilustrativa] - Crédito: Unicef

Uma série de temas atuais será debatida durante o Simpósio Educação Física e Pedagogia 2025, que será realizado entre os dias 3 e 5 de setembro (quarta a sexta-feira), no Auditório B-7 da UNICEP.

A terapeuta ocupacional especialista em autismo, Juliana Lopes de Moraes, abre a série de palestras e debates na quarta-feira, 3 de setembro, às 19h30, com o tema “Inclusão e Acessibilidade: Como Promover a Inclusão de Pessoas com Autismo em Ambientes Diversos”. Ainda na quarta-feira, às 20h30, a professora-doutora Karina Granado discorrerá sobre o tema “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”.

Na quinta-feira, 4 de setembro, às 19h30, o professor-doutor Matheus Oliveira Santos ministrará a palestra “Introdução aos Jogos Cooperativos na Educação Física”. Na sequência, a professora mestra Marília Caroline Martini Rodrigues conduzirá a palestra “Nutrição e Suplementação para Treinamento de Força”.

O simpósio será encerrado na sexta-feira, a partir das 19h30, quando o professor especialista Rodrigo Destefano abordará o tema “Confecção de Fantoches e Dobraduras”. Às 20h30, o professor-doutor Fabiano Cândido encerrará oficialmente o simpósio com o tema “Avaliação Física e Funcional do Idoso”.

