Uma oportunidade para você conhecer o ICMC São Carlos sem sair de casa

São incontáveis as dúvidas que atormentam os estudantes do ensino médio e pré-vestibulandos no momento de escolher uma carreira profissional. Quem pensa em optar por um curso nas áreas de computação, matemática ou estatística costuma ter perguntas bem específicas como, por exemplo: existe diferença entre Ciências de Computação, Engenharia de Computação e Sistemas de Informação? Quem adora matemática deve escolher o Bacharelado em Matemática, a Licenciatura em Matemática ou optar pelo Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica? Para atuar em ciência de dados, é melhor cursar o Bacharelado em Ciência de Dados ou o Bacharelado em Estatística e Ciência de Dados?

Responder perguntas como essas não é uma tarefa fácil. Para isso, vale a pena contar com a ajuda dos universitários do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Não apenas os alunos do ICMC, mas também professores e funcionários estarão à disposição dos estudantes para esclarecer essas e tantas outras dúvidas nos dias 3 e 4 de setembro, quinta e sexta-feira. O melhor é que, para se encontrar com essa turma de especialistas, você não precisará nem sair de casa, basta acessar a plataforma online da Feira USP e As Profissões.

No site do ICMC, está disponível a programação completa das atividades que serão realizadas pelos alunos, professores e funcionários do ICMC. E se você já quiser enviar suas perguntas para eles, pode cadastrá-las neste link: icmc.usp.br/e/946e9. As questões serão respondidas ao vivo durante as atividades da Feira ou por e-mail logo depois do evento.

“Alguns alunos sabem desde muito cedo qual carreira querem seguir. Para esses alunos, a famosa frase ‘O que você quer ser quando crescer’ é facilmente respondida”, diz a professora Sarita Bruschi, que preside a Comissão de Graduação do ICMC. “No entanto, para a grande maioria, a escolha profissional não é tão fácil e envolve muitos fatores, como a aptidão para a área, o conhecimento necessário para o ingresso, onde poderá atuar, se terá emprego depois de formado. Por isso, a Universidade promove a Feira USP e As Profissões para que os candidatos possam sanar essas dúvidas, e acreditamos que podemos ajudar nesse momento de indecisão”, completa a professora.

ESTREIA ONLINE

Este ano será a primeira vez que a Feira USP e As Profissões ocorrerá de forma online devido à pandemia de covid-19. O evento acontece há 19 anos e conta com a participação de jovens em busca de informações decisivas sobre sua futura profissão.

“Se já existe uma grande procura pelas nossas feiras na versão presencial, imaginamos que a edição digital vai possibilitar que um público bem maior possa acessar nosso evento, uma vez que são eliminados os custos e as dificuldades logísticas de deslocamento. Isso nos permite dialogar com estudantes de todo o Brasil, e até mesmo de fora do país, o que é de suma importância para uma universidade pública, gratuita e de excelência como é a USP”, explica a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP.

Todos os anos, são oferecidas 140 opções de cursos de graduação gratuitos na USP para quem busca uma profissão de nível superior. Além de apresentar as carreiras disponíveis, a Feira mostra como funcionam os processos de seleção via vestibular (Fuvest) e nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os programas de auxílio oferecidos aos estudantes com dificuldades financeiras, e as demais atividades de ensino, pesquisa, cultura e extensão que acontecem nas unidades, museus e centros culturais da Universidade, que estão localizados em São Paulo, Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Lorena e Santos.

“Todo o conteúdo está sendo montado de forma específica para o evento, com uma grande quantidade de horas de transmissões ao vivo, interações, vídeos e atividades produzidos exclusivamente para esta edição”, afirma Maria Aparecida. A programação completa, incluindo as atrações culturais e as atividades disponíveis no estande virtual de orientação vocacional, estará disponível no site da Feira a partir do dia 3 de setembro. (Com informações do Jornal da USP e da PRCEU)

