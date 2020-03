Uma atitude que emociona: garotinha surda que adora festa, comemora aniversário com parabéns virtual

Crédito: reprodução

O momento é de preocupação e de seguir normas impostas pelas autoridades públicas para que as pessoas fiquem em casa e saiam somente em necessidade. Evitar aglomerações para não propagar o Covid-19 e fazer com que a pandemia que atinge todo o planeta seja disseminada.

A princípio, qualquer comemoração deve ser evitada. Mas a enfermeira Dayane Fernanda Rodrigues Campos e seu marido Renato Mendes de Oliveira, residentes no Jardim Embaré, em São Carlos realizaram o sonho da filha Maria Vitoria, que é surda, adora festa e completou nesta quarta-feira, 18, 10 anos de vida.

A pequena são-carlense ganhou uma festa virtual, com direito a bolo, refrigerante, a presença dos papais, dos demais familiares e do tradicional “parabéns a você”. Mas como? Através de celulares.

A mesa decorada, bem como a parede. Um bolo em sua frente e toda sorridente, Maria Vitória não escondia sua felicidade em um vídeo feito pelo papai e com a papai cantando a música. Nos celulares, os demais parentes seguiam o ritmo.

“Sou enfermeira e seguimos à risca as orientações de prevenção contra o coronavírus. Por isso fizemos nossa festa. Nós três, o celular com ligação de vídeo, através do WhatsApp”, contou Dayane.

“Foi muito emocionante. Não nego que tristes por estarmos longe de corpo, mas felizes por estarem presente de alguma maneira. E na certeza que é somente uma fase, que irá passar e logo nos abraçaremos em breve. Cremos que é só um momento ruim. Mas que vai passar”, finalizou a emocionada mamãe.

