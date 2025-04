Um panorama da inteligência artificial generativa no Brasil e no mundo: assista a um evento online gratuito da USP

Se você deseja compreender melhor o panorama da inteligência artificial (IA) generativa no Brasil e no mundo, não pode perder o evento que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 25 de abril, a partir das 10h30, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

A iniciativa, que marca os 30 anos de existência do Laboratório de Inteligência Computacional (LABIC) do ICMC , ocorrerá de forma híbrida: presencialmente, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do ICMC, e virtualmente, com transmissão online nos canais do YouTube ICMC TV e MBA em IA e Big Data .

O evento terá como convidado o principal empresário Rodrigo Nogueira , fundador e diretor executivo da Maritaca AI , uma startup brasileira focada em especializar modelos de linguagem para certos domínios e idiomas, garantindo que sejam eficientemente implementados e reflitam o conhecimento único de diversos setores. Doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Nova York, Nogueira fez bacharelado e mestrado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sendo um dos pioneiros no emprego de aprendizado profundo para recuperação de informações. Ele é um dos co-criadores do BERTimbau , modelo de linguagem em português com mais de 50 milhões de downloads .

Durante o evento Um panorama da IA generativa no Brasil e no mundo: presente e futuro , Nogueira abordará o estado atual de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, analisando as capacidades de generalização e raciocínio em contextos inéditos, especialmente nas áreas científicas e de programação. Também será discutida a alocação de capital no desenvolvimento de modelos de larga escala, que demandam investimentos expressivos em infraestrutura computacional, destacando os desafios econômicos e técnicos dessa concentração de recursos.

Outro tópico que será abordado no evento é a importância da especialização dos modelos de IA para domínios específicos, mostrando como essa abordagem pode gerar ganhos de desempenho com custos reduzidos. Serão apresentados exemplos práticos do cenário brasileiro, tais como aplicações na área jurídica. Por fim, será debatida a necessidade de desenvolver infraestrutura própria no Brasil para garantir independência tecnológica, competitividade econômica e participação ativa na próxima revolução industrial impulsionada pela IA.

Sobre o ciclo de palestras – A atividade integra o ciclo de eventos da disciplina Tendências e Mercado em Inteligência Artificial e Big Data , que tem como objetivo capacitar profissionais do setor e enriquecer a formação dos alunos do MBA em IA e Big Data . Aberto a todos os detalhes, o evento não exige inscrições prévias e contará com a mediação da professora Solange Rezende, coordenadora do MBA.

Oferecido pelo Departamento de Ciências de Computação (SCC), o MBA em IA e Big Data incentiva a formação de lideranças que possam desenvolver projetos em diversas áreas, promovendo a assimilação do conhecimento extraído dos dados e de tecnologias recentes para apoiar uma tomada de decisões. A 4ª turma está em andamento e as inscrições para a próxima estão abertas. Para saber mais, acesse este link: https://icmc.usp.br/e/60548 .

