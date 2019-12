Um Natal “pra lá de especial” na Igreja São João Batista

Crédito: Marcos Escrivani e João Paulo Justo da Silva

“Natal, Natal das crianças, Natal de noite de luz

Natal da estrela guia, Natal do Menino Jesus

Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz

Natal da estrela guia, natal do Menino Jesus

Blim, blom, blim, blom, blim blom

Bate o sino na matriz, papai, mamãe rezando

Pra o mundo ser feliz

Blim blom, blim blom, blim blom

O Papai Noel chegou, também trazendo presente

Pra vovó e vovô”

190 crianças, 190 corações, 190 presentes. Momentos para marcar o coração das pessoas sensíveis e ficar eternizado em crianças com necessidades especiais que participaram do 2º Natal Solidário realizado pela ONG MID. A confraternização aconteceu na tarde deste domingo, 22, no salão de eventos da Igreja São João Batista, no Jardim Santa Felícia.

Famílias cadastradas pela ONG estiveram presentes se divertiram em um ambiente saudável, com pipocas, cachorro quente, refrigerantes e até um bolo. Além de brinquedos doados por padrinhos para as crianças com necessidades especiais e irmãos com até 12 anos.

“São brinquedos novos ofertados por pessoas de nossa sociedade que apadrinharam todos os pequenos”, disse Cássia Regina Camargo Pau, presidente da ONG MID. “A Polícia Militar doou ainda 160 naninhas que também foram distribuídas para a garotada”, emendou.

TARDE DE FESTA

Muita emoção marcou a tarde de domingo. Além da confraternização, uma peça teatral e canções para alegrar o ambiente.

Entretanto, o momento mais emocionante foi a entrada do Papai Noel Cadeirante, recebido com carinho por todas as crianças e adultos. “É o segundo ano que realizamos o Natal Solidário. No primeiro, foram pouco mais de 80 crianças, mas sentimos a necessidade de aumentar a alegria e proporcionar momentos de fraternidade para todas as famílias”, disse Cássia. “Mais de 300 pessoas estiveram no salão. Não sei como expressar minha felicidade”, emendou, salientando que crianças com Síndrome de Down, microcefalia, autistas, paralisia cerebral, hidrocefalia e várias outras síndromes, receberam lindos presentes.

“Não nego que estava com frio na barriga, mas paralelamente um prazer imenso em ver tanta alegria”, disse. “Defino esse encontro como amor. Amo todas essas crianças. Sei que elas têm famílias, mas considero todas minhas também”, confidenciou Cássia, avó de três crianças com necessidades especiais.

IMPORTANTE E GRANDE FAMÍLIA

O São Carlos Agora esteve presente na confraternização e ouviu duas mães que foram pela primeira vez ao Natal Solidário.

A dona de casa Elaine F. Fernandes, mães de Rebeca (13 anos) e Luna (2 anos) – portadoras da Síndrome de Joubert afirmou que a reunião é importante.

“Aqui encontramos mães que estão em uma mesma situação e isso faz com que possamos sentir à vontade. A gente se sente bem. Não sentimos nenhum tipo de discriminação”, afirmou, dizendo que as filhas creem em Papai Noel.

Gabi Thomaz, residente em Ibaté e mãe das gêmeas Lorena e Valentina (um ano e oito meses) e de Fernanda, 10 anos, que possui hidrocefalia e má formação congênita não escondeu o encantamento. “Está tudo maravilhoso. Me sinto à vontade. Sinto o carinho e o amor no ar. Me sinto honrada em fazer parte desta grande família. Gratidão imensa a todos”.

GESTO DE DEUS AO NOSSO ENCONTRO

O padre João Victor Bulle, responsável pela Paróquia de São João Batista não escondeu a emoção e definiu o Natal Solidário da ONG MID como um “um gesto de Deus ao nosso encontro”.

Bulle afirmou que “o Natal mostra o jeito que somos, independentemente da condição social, condição física, raça ou credo. Hoje acolhemos aqui crianças, jovens e adultos. Deus vem ao encontro de todos, especialmente daqueles que não encontra acolhimento. Temos que abrir espaço e fazer com que a igreja seja acessível a comunidade. Todos têm um lugar especial em Cristo”, finalizou.

