Terreno pode ser foco de casos de dengue no Parque Delta - Crédito: Divulgação

Um dia após a Prefeitura de São Carlos decretar situação de emergência em saúde pública em função do aumento de casos da dengue em São Carlos, um morador entrou em contato para denunciar um terreno próximo a um córrego no Parque Delta onde pode haver um foco, com a criação de larvas do Aedes aegypti, transmissor da doença.

A situação de emergência foi divulgada em edição extra do Diário Oficial nesta quinta-feira, 6 e a medida terá validade por 180 dias. De acordo com informações da assessoria de imprensa da municipalidade, de 1º de janeiro até o último dia 3 de março foram registrados 1.244 casos positivos da doença e ainda 1.639 aguardam resultado de exame.

De acordo com um morador, o local está sendo usado para depósito de lixo. Ele disse que na esquina da rua, há um depósito de lixo de recicláveis, mas as pessoas vão jogar entulho no rio. O denunciante informou que já foi ao local e virou vários baldes contendo larvas do mosquito. “Está tendo muitos casos da dengue. Agentes da saúde precisam vir urgente aqui. Estão jogando lixo, óleo, tudo o que pensar. A água está contaminada e há criadouros da dengue”, afirmou, salientando que pessoas jogam lixo até mesmo em um córrego. “Está difícil para quem mora aqui”, garantiu, salientando que uma arvore foi cortada por servidores públicos. “Mas deixaram a raiz e o tronco. Aí jogam, tinta e óleo. Está uma sujeira. Onde era lazer para as crianças, agora está sujo e muitos casos de dengue estão ocorrendo no bairro”, lamentou.

