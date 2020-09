Um busca de recursos, igreja rifa carro que pertenceu ao padre Luís Cechinato

Uno que pertenceu ao padre Luís Cechinato está sendo rifado por igreja - Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 afetou seriamente a sociedade brasileira em todos os aspectos. Vários segmentos sofrem com a crise econômica e um deles é a igreja.

Em busca de alternativas para suprir as necessidades financeiras, a Paróquia São Francisco de Assis, localizada no Jardim Pacaembu irá rifar um Fiat Uno Mille Economy Flex prata 2012 modelo 2013 que pertenceu ao padre Luís Cechinato.

O veículo foi doado à paróquia que tem como responsável, o padre Alcides Ribeiro Filho. Porém, ao permanecer fechada por mais de cinco meses devido a pandemia, a igreja passa por necessidades financeiras.

Como meio de obter recursos, a saída achada pelos paroquianos foi rifar o veículo. “Fazemos isso com dor no coração. É por pura necessidade. Estamos sem recursos financeiros e essa rifa é para que possamos manter as obras sociais da nossa igreja, bem como a manutenção do prédio”, disse Marcos Roberto Marcelli, da Pastoral da Comunicação.

Estão sendo vendidos cinco mil números a R$ 10 cada bilhete. O sorteio será pela Loteria Federal do dia 3 de outubro e quem puder ajudar basta acessar o WhatsApp da igreja (16) 3375-8593 ou ainda todos os domingos no plantão das 9h às 10h que é feito na própria paróquia, na rua Ceará, 480, Jardim Pacaembu.

BOLO DRIVE THRU

No domingo, 4 de outubro, é dia do padroeiro São Francisco de Assis e para comemorar a data, a paróquia anuncia a venda de pedaços do bolo de São Francisco. Cada pedaço custa R$ 5,00.

As encomendas já podem ser feitas pelo WhatsApp da igreja (16) 3375-8593. Serão vendidos, a princípio, dois mil pedaços e a entrega será feita pelo sistema drive thru, obedecendo todos os protocolos de segurança (máscaras, álcool em gel e distanciamento).

As unidades do bolo sendo vendidas em embalagem individuais e higienizadas e o dinheiro arrecadado também será revertido em prol da paróquia.

“Muitos voluntários de todas as pastorais trabalham diariamente para que possamos manter a nossa paróquia e contamos com a solidariedade de todos. Tanto na compra da rifa como nos pedaços do bolo”, disse Marcos.

No dia 4 de outubro, domingo, dedicado a São Francisco de Assis, a igreja fará uma programação especial, com três missas. A primeira, logo às 8h30, com a benção do bolo e posterior venda na rua Ceará, 480, no Jardim Pacaembu; às 15h e bênção aos animais. Às 18h está prevista uma carreata pelo bairro e às 19h, a missa que encerra a programação religiosa.

Marcos informou ainda que de terça-feira a sábado, sempre às 19h e domingo, às 8h30 e às 19h serão realizadas missas presenciais. Porém, com 30% da capacidade do prédio religioso obedecendo as determinações do Plano São Paulo e por São Carlos estar na fase amarela no combate à pandemia da Covid-19.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS

São Francisco foi um grande santo, e um homem cheio de alegria. “A sua simplicidade, a sua fé, o seu amor por Cristo, a sua bondade por cada homem o fizeram feliz em toda situação. Olhando para ele, compreendemos que é este o segredo da verdadeira felicidade: tornarmo-no santos!” (Bento XVI)

São Francisco de Assis nasceu em 1182, tendo partido para a Eternidade em 1226, aos 44 anos de idade. Na região e na época em que viveu era grande o apego ao luxo e às riquezas, o que minava a sociedade e causava danos à Igreja. Propôs ele um novo ideal de pobreza, obediência e castidade, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores (franciscanos), que se expandiu pelo mundo através de várias ramificações. Também, com Santa Clara, fundou a ordem das Clarissas.

Havia se iniciado o século XIII. O jovem filho de um bem sucedido comerciante da cidade de Assis, até então apegado às amizades, aos bens materiais e às atrações do mundo, como a quase totalidade dos rapazes de sua idade, começa a inclinar-se à carreira das armas. Em uma batalha foi preso, tendo de aguardar cerca de um ano até ser resgatado, quando então foi prostrado por uma doença. Recuperado, tentou novamente engajar-se em um exército, porém o chamado de Deus foi mais forte: o jovem João, apelidado Francisco (nome pelo qual se tornou conhecido), voltou-se para o Criador, pois passou a vê-lo com os olhos do espírito ao considerar as virtudes através das quais Ele se revelava.

Francisco trabalhava como comerciante, e mesmo gostando de obter lucros jamais se prendeu desesperadamente ao dinheiro e às riquezas, gostando, por vezes, de ajudar os pobres. Era muito rico, mas não avarento, e sim pródigo e gastador; um negociante esperto, mas ao mesmo tempo esbanjador insensato. Era gentil, paciente, afável e manso, mas nem sempre as qualidades se sobressaíam naquele jovem que tinha por objetivo a vida mundana.

Francisco dava generosas esmolas aos pobres que encontrava, inclusive distribuindo suas roupas e outros bens, procurando assim seguir o mandamento do amor ao próximo tantas vezes ilustrado pelos fatos e parábolas narrados nas Sagradas Escrituras. Alvo de críticas e deboches por parte dos habitantes da região, e de grande raiva por parte de seu pai, dotado de profundo apego a todos os bens e riquezas que acumulara no comércio de tecidos em que enriquecera. Isso causou um conflito familiar que chegou ao de o pai de Francisco, Pedro de Bernardone, levar o caso ao bispo, acusando o filho de dissipar sua fortuna e exigindo uma compensação por tudo o que fora por ele retirado de sua loja para dar aos pobres. Então o jovem, inspirado pelo Espírito Santo, tomou a decisão inimaginável por todos os que ali presenciavam a cena: entregou ao avarento progenitor tudo o que tinha consigo, inclusive as próprias roupas, e disse: doravante não mais direi “meu pai Pedro de Bernardone”, e sim “Pai nosso que estais no Céu”.

Em 1203, de volta à cidade natal, Francisco entrega-se a uma vida de festas. Em 1206, orando na Capela de São Damião, ouviu um chamado de Cristo que dizia: “Vá, Francisco e restaure minha casa”. Desde então, entrega-se ao serviço de Deus e dos mais necessitados. Em 1208 faz votos de pobreza e começa a pregar sua doutrina.

Acompanhado dos primeiros discípulos pede autorização ao papa para fundar uma irmandade. Em 1204 funda a "Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis" e se instala em cabanas nas montanhas, decidido a cumprir fielmente as Escrituras Sagradas, renunciando qualquer forma de propriedade, recusando mesmo ter uma igreja, vivendo das doações que recebe.

Francisco e a Pobreza contraíram um casamento místico, o que Francisco fez foi uma vassalagem mística com a Pobreza, a quem se entregou para servi-la. A ela se referia como “minha senhora”.

Em tudo Francisco procurava seguir o Evangelho, suas belas palavras da Oração da Paz externam o amor ao próximo

Sua festa é celebrada em 4 de outubro.

