Um ano sem Denis Sturaro: esposa homenageia frentista vítima de trágico acidente doméstico

Nesta sexta-feira, 25 de julho de 2025, completa-se um ano da morte do frentista Denis de Brito Gouveia Sturaro, vítima de um trágico acidente doméstico ocorrido na Vila Jacobucci, em São Carlos. Em homenagem à sua memória, a esposa Ana Paula Sturaro Gouveia relembrou, com emoção, a trajetória do marido e a saudade que ele deixou.

Denis tinha 39 anos quando sofreu uma queda de aproximadamente cinco metros enquanto realizava a mudança de móveis em sua casa. Ao tentar descer um sofá do piso superior, o móvel escapou de suas mãos e o puxou, fazendo com que ele caísse violentamente e batesse a cabeça contra a calçada. O acidente causou lesões graves no crânio e no pulmão.

Mesmo após ser socorrido e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos, Denis não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias depois, em 25 de julho de 2024.

Casado e pai de três filhos — uma adolescente de 15 anos, uma menina de 5 e um bebê de pouco mais de um ano à época do acidente — Denis era conhecido pela dedicação à família e por seu jeito carinhoso e presente.

Em depoimento enviado ao jornal São Carlos Agora, Ana Paula prestou uma homenagem ao companheiro de vida, descrevendo-o como um homem amoroso, pai dedicado e porto seguro da família. “A saudade nunca vai embora. Mas o amor também não”, declarou. Ela encerrou a homenagem com a frase: “Saudade é o azar de quem teve muita sorte”.

Veja na integra:

Há um ano, minha vida mudou para sempre.

No dia 25 de julho, eu perdi muito mais do que meu marido.

Perdi meu companheiro, meu apoio, meu melhor amigo, o pai maravilhoso das nossas filhas, o amor da minha vida.

É difícil explicar com palavras o que significa seguir sem ele.

Tudo lembra ele: os silêncios da casa, os sorrisos das meninas, os momentos antes que eram dividido e hoje doem em silêncio.

Mas também é impossível esquecer o quanto ele foi -e ainda é - essencial em nossas vidas.

Denis de Brito Gouveia Sturaro era daqueles que amava com presença.

Fazia questão de cuidar, de estar, de demonstrar.

Era pai com coração inteiro.

Era marido com alma leve e cheia de amor.

E mesmo enfrentando suas próprias batalhas nunca deixou de ser nosso porto seguro.

Hoje, um ano depois, a dor ainda mora comigo.

Mas junto dela também mora a gratidão.

Gratidão por cada momento que tivemos.

Gratidão pelo amor que vivemos.

Gratidão pelo pai que ele foi para nossas filhas.

Gratidão por ter tido a chance de ser amada por ele.

A saudade nunca vai embora.

Mas o amor também não .

Essa homenagem é mais do que uma lembrança.

É um jeito de dizer que ele segue vivo em nós - nos gestos, nas memórias, no carinho que deixamos como herança.

E enquanto eu viver, ele nunca será esquecido.

"Saudade é o azar de quem teve muita sorte".

-sua esposa,

Ana Paula Sturaro Gouveia

