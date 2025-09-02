(16) 99963-6036
Últimos dias para solicitar isenção e redução da taxa do Vestibular Fatec 2026

02 Set 2025 - 10h36Por Da redação
Últimos dias para solicitar isenção e redução da taxa do Vestibular Fatec 2026 - Crédito: Governo de SP Crédito: Governo de SP

A Fatec São Carlos, faculdade gratuita do Governo do Estado de São Paulo (Centro Paula Souza), está com inscrições abertas para solicitação de isenção e redução da taxa do vestibular 2026. O prazo vai até 12 de setembro.

A solicitação é feita exclusivamente online, ( mediante análise socioeconômica, e deve ser acompanhada da documentação completa). Importante destacar que isenção e redução são pedidos diferentes, e precisam ser feitos separadamente.

Cursos oferecidos pela Fatec São Carlos:

Gestão Empresarial  - formação ideal para quem quer empreender, dar consultoria,  otimizar processos e planejar empresas de alta performance.  

Gestão de Recursos Humanos – formação voltada para liderança de equipes, recrutamento, desenvolvimento e retenção de talentos.

Gestão da Produção Industrial – capacita profissionais para otimizar processos produtivos e aumentar a eficiência nas indústrias.

Big Data para Indústria – curso inovador que prepara para a análise de dados e apoio à tomada de decisão estratégica.

 “Temos docentes excelentes, cursos de curta duração, gratuitos e noturnos. Ideais para quem acabou de sair do ensino médio, busca progressão na carreira ou recolocação no mercado de trabalho. Nossa equipe está de portas abertas para receber a comunidade são-carlense”, destaca o diretor José Roberto Garbim.

Solicite já sua isenção ou redução da taxa de inscrição no site oficial do vestibular Fatec até 12/09. https://vestibular.fatec.sp.gov.br

