Último dia para solicitar redução da taxa do Vestibulinho das Etecs

Crédito: Roberto Sungi

Termina nesta sexta-feira (16) o prazo para estudantes com renda mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou desempregados solicitarem a redução de 50% no valor da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). A inscrição deve ser realizada no site vestibulinho.etec.sp.gov.br durante o preenchimento do formulário. O valor integral da taxa é de R$ 30.

Quem tem direito?

Podem solicitar o benefício:

Estudantes do Ensino Fundamental, Médio, cursos pré-vestibulares, de graduação ou pós-graduação;

Pessoas com renda familiar mensal de até R$ 3.036 (dois salários mínimos);

Desempregados.

Como solicitar?

Para pedir o desconto, é necessário:

Acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br; Preencher o formulário de inscrição; Anexar os documentos comprobatórios (digitalizados em PDF, PNG, JPG ou JPEG, com até 1MB cada): Comprovante de escolaridade;

Comprovante de renda, aposentadoria ou declaração de desemprego (Anexo I da Portaria).

As Etecs disponibilizam internet e computadores para os candidatos realizarem o pedido. Para isso, é necessário consultar a unidade desejada quanto aos horários de atendimento.

Resultados e próximos passos

Resultado preliminar: 21 de maio, na Área do Candidato.

O benefício é válido para inscrição em apenas um curso.

Todas as informações sobre a solicitação estão disponíveis no Manual do Candidato.

Inscrições abertas para o Vestibulinho 2025

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs, referente ao segundo semestre de 2025, estão abertas até o dia 10 de junho. A prova será realizada em 6 de julho. Ao todo, são 36.346 vagas distribuídas por todo o Estado de São Paulo.

Principais datas:

Até 16 de maio: Solicitação de redução da taxa;

Até 10 de junho: Inscrições para o Vestibulinho;

26 de junho: Divulgação dos locais de prova;

6 de julho (domingo), às 13h30: Realização da prova;

7 de julho: Divulgação dos gabaritos (15h) e selecionados para provas específicas (20h);

8 e 10 de julho: Provas específicas (Canto, Dança e Teatro);

14 de julho: Divulgação da classificação geral.

