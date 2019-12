Crédito: Divulgação

Hoje é o último dia que as lojas do comércio de rua ficam abertas até às 22h.

Nesse mês, as lojas ainda ficam abertas nos sábados no dia 24 (terça-feira), véspera de Natal, das 9h às 18h; no dia 26 (quinta-feira), das 12h às 18h e no dia 31 (terça-feira), das 9h às 17h.

