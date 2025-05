Últimas semanas para se inscrever no vestibular da Fatec São Carlos em 2025

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de São Carlos está com inscrições abertas para o Vestibular 2025, oferecendo cursos de graduação gratuitos e voltados para as demandas do mercado de trabalho. Com aulas no período noturno e duração de três anos, a Fatec é uma excelente opção para quem trabalha durante o dia e busca qualificação de qualidade sem custos.

Atualmente, a instituição funciona em dois campus na cidade: na Escola Esterina Placco, são oferecidos os cursos de Graduação em Gestão Empresarial e Gestão de Recursos Humanos; já na Escola Arlindo Bittencourt, estão os cursos de Graduação em Gestão da Produção e Big Data (Computação). Todos os Professores são Mestres e Doutores com sólida experiência de mercado. Além da formação teórica, os alunos têm acesso a laboratórios modernos, biblioteca, tecnologias atualizadas e experiências práticas que fortalecem sua empregabilidade.

Mais do que uma instituição de ensino, a Fatec São Carlos se posiciona como um polo de inovação e apoio ao desenvolvimento local. “A FATEC está de braços abertos para toda a comunidade, seja para os alunos que queiram participar dos nossos cursos através do vestibular, quanto para empreendedores que queiram otimizar os seus negócios, quanto para o poder público caso haja algum problema de gestão, alguma dificuldade ou algum processo que queira inovar. Estamos de braços abertos esperando toda a comunidade são-carlense para se qualificar conosco e fazer parte da família FATEC. Muito obrigada”, destaca a equipe gestora da unidade.

As inscrições vão até o dia 6 de junho, com prova marcada para 29 de junho. A taxa é de R$50 e todo o processo deve ser feito pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A Fatec São Carlos também está presente nas redes sociais pelo perfil @fatecsc, onde divulga novidades, eventos e oportunidades.

https://fatecsaocarlos.cps.sp.gov.br/sobre-o-vestibular/

