UFSCar vai oferecer quatro novos cursos de graduação a partir de 2026

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) passará a oferecer, a partir de 2026, quatro novos cursos de graduação, ampliando sua atuação acadêmica e reforçando o compromisso com a formação pública, gratuita e de qualidade. As vagas estarão disponíveis na próxima edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 ou 2025. As inscrições estão previstas para janeiro de 2026.

Os novos cursos contemplam áreas estratégicas e inovadoras, com destaque para o bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, no Campus Sorocaba, e para a criação do novo Campus São José do Rio Preto, que receberá três bacharelados interdisciplinares nas áreas de Ciências e Humanidades, Ciência, Tecnologia e Inovação e Artes.

Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Sorocaba

No Campus Sorocaba, a UFSCar lançará o bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial (BCDIA), alinhado às demandas atuais do mercado e às diretrizes do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). O curso tem como objetivo formar profissionais com sólida base teórica e prática em Matemática, Estatística e Computação, capacitados para projetar, implementar e avaliar sistemas inteligentes.

Com carga horária total de 3.315 horas e duração de quatro anos, o curso oferecerá 40 vagas anuais, em período integral. Os formados poderão atuar em áreas como saúde, finanças, indústria 4.0, agronegócio, governo digital e cidades inteligentes, com foco em análise de dados, aprendizado de máquina, mineração de dados, visão computacional e processamento de linguagem natural, sempre pautados pela ética, responsabilidade social e sustentabilidade.

Novos bacharelados interdisciplinares em São José do Rio Preto

A principal novidade da expansão é a inauguração do Campus São José do Rio Preto, que abrigará três bacharelados interdisciplinares estruturados em ciclos, com uma proposta pedagógica baseada na interdisciplinaridade, flexibilidade curricular e autonomia discente.

O bacharelado interdisciplinar em Ciências e Humanidades (BICH) oferece uma formação ampla e crítica, integrando aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. O curso funciona como primeiro ciclo e possibilita, em uma etapa posterior, o ingresso em formações específicas, como Serviço Social e Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Habitação de Interesse Social. A graduação terá carga horária de 2.400 horas, regime semestral, oferta nos períodos matutino e noturno e 150 vagas anuais. Em 2026, a primeira oferta contará com 30 vagas no período noturno.

Já o bacharelado interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação (BICTI) propõe uma formação científica e tecnológica generalista, articulando ciência, tecnologia, inovação e compromisso socioambiental. Também organizado em ciclos, o curso permite itinerários formativos em áreas como Inteligência Artificial e Ciência de Dados, além de Engenharia de Manufatura e Design. Com 2.400 horas de carga horária, o BICTI contará com 260 vagas anuais, sendo 30 vagas noturnas na primeira oferta, em 2026.

O bacharelado interdisciplinar em Artes (BIA) completa o conjunto de cursos do novo campus, com uma proposta de formação humanista e técnico-criativa. A graduação integra estudos teóricos e históricos da arte, práticas artísticas, políticas culturais, mediação, gestão e economia criativa. Estruturado em ciclos, o curso possibilita continuidade em formações específicas em Artes Cênicas e Produção Cultural. Serão 150 vagas anuais, com 30 vagas noturnas na primeira oferta.

Expansão e compromisso social

Segundo o pró-reitor de Graduação da UFSCar, Douglas Verrangia, a criação dos novos cursos representa um momento estratégico de expansão e inovação institucional. “A introdução desses novos cursos de graduação, especialmente com a inauguração do Campus São José do Rio Preto e o fortalecimento da área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial em Sorocaba, marca um período de grande inovação para a UFSCar”, afirmou.

Verrangia destacou ainda que os bacharelados interdisciplinares foram concebidos para enfrentar problemas complexos da sociedade contemporânea a partir de uma perspectiva transdisciplinar. “São cursos pensados para uma formação ampla, flexível e centrada na autonomia do estudante, com foco em eixos como justiça social, sustentabilidade e desenvolvimento regional”, explicou.

Para o pró-reitor, a ampliação da oferta de graduação vai além do aumento de vagas. “Essa expansão fortalece a presença da UFSCar em diferentes regiões, contribui para a democratização do acesso ao Ensino Superior público e impulsiona o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico regional, sempre com forte compromisso social e ambiental”, concluiu.