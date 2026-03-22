UFSCar tem vagas remanescentes abertas na EspecializaÃ§Ã£o em Cuidados Paliativos

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com vagas remanescentes abertas para o IV Curso de Especialização em Cuidados Paliativos. As aulas terão início neste mês de março, no formato a distância (síncrono-online ao vivo), com encontros mensais aos sábados e domingos.

O curso é voltado à formação de profissionais da saúde e áreas afins e oferece uma abordagem interdisciplinar fundamentada em evidências científicas e na humanização do cuidado a pessoas com doenças graves e ameaçadoras da vida.

Com duração de 18 meses, a especialização tem carga horária total de 420 horas e a programação inclui, também, dois momentos presenciais na UFSCar, previstos para maio de 2026 e agosto de 2027.

O curso conta com corpo docente composto por professores da UFSCar e de outras instituições, com experiência acadêmica e atuação na área. A coordenação é das docentes Esther Angélica Luiz Ferreira, do Departamento de Medicina (DMed) e Tatiana Barbieri Bombarda, do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO).

As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas pelo site https://bit.ly/4lIWgl0, que tem mais detalhes da especialização. Mais informações também pelo e-mail paliativos@ufscar.br ou pelo Instagram (@paliativosufscar).A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com vagas remanescentes abertas para o IV Curso de Especialização em Cuidados Paliativos. As aulas terão início neste mês de março, no formato a distância (síncrono-online ao vivo), com encontros mensais aos sábados e domingos.

O curso é voltado à formação de profissionais da saúde e áreas afins e oferece uma abordagem interdisciplinar fundamentada em evidências científicas e na humanização do cuidado a pessoas com doenças graves e ameaçadoras da vida.

Com duração de 18 meses, a especialização tem carga horária total de 420 horas e a programação inclui, também, dois momentos presenciais na UFSCar, previstos para maio de 2026 e agosto de 2027.

O curso conta com corpo docente composto por professores da UFSCar e de outras instituições, com experiência acadêmica e atuação na área. A coordenação é das docentes Esther Angélica Luiz Ferreira, do Departamento de Medicina (DMed) e Tatiana Barbieri Bombarda, do Departamento de Terapia Ocupacional (DTO).

As inscrições seguem abertas e podem ser realizadas pelo site https://bit.ly/4lIWgl0, que tem mais detalhes da especialização. Mais informações também pelo e-mail paliativos@ufscar.br ou pelo Instagram (@paliativosufscar).

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