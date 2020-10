UFSCar tem programação online para a Semana Nacional de C&T

Crédito: Divulgação

De 17 a 23 de outubro, acontece em todo o Brasil a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema "Inteligência Artificial: a nova fronteira da Ciência Brasileira". A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), visa promover a cultura científica junto a públicos variados. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) preparou uma programação intensa e variada para o período, com ações que vão de palestras e minicursos a oficinas de culinária molecular, compreendendo atividades para pessoas de todas as idades.

Dentre os assuntos que serão abordados nos minicursos, palestras, mesas-redondas e seminários estão, além do tema principal da Semana - a Inteligência Artificial -, a riqueza e o potencial escondido em diferentes biomas brasileiros, como o Cerrado, dentre outros; novos materiais para diferentes aplicações; relações entre Tecnologia e Cultura; Biotecnologia; Genética; e outras áreas do conhecimento.

Na programação também está edição online do tradicional Circo da Ciência, com desafios e outras atividades voltadas para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio, organizadas pelos grupos PET (do Programa de Educação Tutorial) das áreas de Química, Física, Matemática e Biologia. O Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica promove apresentações teatrais, oficinas, concurso de vídeos e contação de histórias.

A programação completa está disponível no site do evento, em https://snct17.faiufscar.com, onde é possível realizar inscrições nas atividades, até o dia 14 de outubro. A página também traz uma seleção de materiais audiovisuais voltadas à disseminação do conhecimento, como a produção do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico (LAbI) relacionada à Covid-19; vídeos de divulgação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) e Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids) sediados na UFSCar e matérias produzidas pela TV UFSCar.

A organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na UFSCar é da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq), com apoio da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) e da Secretaria Geral de Relações Internacionais (SRInter) da Universidade. A programação nacional da Semana pode ser consultada em https://snct.mcti.gov.br/.

