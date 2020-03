UFSCar suspende atividades de visita ao Cerrado

Crédito: Divulgação

O projeto Visitas Orientadas à Trilha da Natureza, realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), suspendeu todas as atividades de visitação e convivência no fragmento de Cerrado do campus universitário em São Carlos, durante o período de vigência da Portaria Portaria GR 4380 que determina a suspensão das aulas e atividades curriculares na Instituição, por tempo indeterminado, em função da pandemia do Coronavírus.

"Salientamos a importância da população permanecer em isolamento em suas residências e não frequentar áreas naturais como o próprio Cerrado da UFSCar e outras áreas verdes", completa a bióloga Liane Biehl Printes, coordenadora do projeto.

Ela destaca, também, que entidades governamentais e não governamentais de proteção à vida silvestre, do Brasil e do exterior, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e a Comissão para a Sobrevivência de Espécies (SSC), orientam a suspensão das atividades de turismo, de pesquisa e de lazer que envolvam a visitação em áreas naturais.

Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail trilhadanatureza@gmail.com.

