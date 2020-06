UFSCar seleciona projetos de permanência estudantil

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), está com inscrições abertas para a seleção de novos projetos do Programa Institucional de Acolhimento e Incentivo à Permanência Estudantil (PIAPE), versão especial COVID-19.



As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho e os projetos devem focar o desenvolvimento de atividades de acolhimento, apoio e suporte aos estudantes em função de necessidades biopsicossociais surgidas ou ampliadas pela pandemia COVID-19. "O PIAPE é um programa de apoio e acompanhamento dos estudantes de graduação, para a promoção do sucesso acadêmico e o combate à retenção, ao desligamento e à evasão nos cursos de graduação da UFSCar", explicou Leonardo Andrade, Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis.



A versão especial COVID-19 do PIAPE foi instituída para dar suporte aos alunos nesse momento de afastamento social. "A pandemia mudou a vida e a rotina das pessoas, famílias e instituições. Atingiu todas as esferas da sociedade, tendo um maior impacto sobre aqueles que já possuíam vulnerabilidades diversas. Nosso objetivo é propiciar uma melhor qualidade de vida ao estudante, nesse momento", conta Francy Mary Alves Back, Pró-Reitora Adjunta de Assuntos Comunitários e Estudantis.



Os projetos devem prever ações de apoio aos estudantes nas áreas de saúde física e mental e suporte social, ampliando as ações da ProACE junto aos estudantes bolsistas do PAE da UFSCar, durante a pandemia COVID-19. Os projetos aprovados no PIAPE terão vigência de 3 meses, de julho a outubro de 2020, com carga horária de execução das atividades de 12 horas semanais, podendo ser prorrogados por mais 90 dias, de acordo com interesse da coordenação do projeto e da ProACE.



Os estudantes inseridos nos projetos selecionados terão uma bolsa auxílio de R$ 400,00 mensais. Vinte projetos serão selecionados e o edital vale para todos os campi da UFSCar.



Informações:

- Acesse o edital do PIAPE:

https://www.bolsas.ufscar.br/BOLSAS/ProACE/documentos/EDITAL_PIAPE_2020.pdf



- Outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail piape@ufscar.br.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também