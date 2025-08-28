(16) 99963-6036
UFSCar seleciona professor para especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência

Inscrições podem ser feitas até 5 de setembro

27 Ago 2025 - 15h28Por Jéssica C.R.
A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas em processo seletivo destinado a vaga de Professor Formador no curso de Especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência, oferecido pelo Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As inscrições podem ser feitas de 22 de agosto até as 16 horas do dia 5 de setembro. Todas as informações, incluindo requisitos, etapas de seleção e atividades a serem desempenhadas, devem ser conferidas no Edital nº 188/2025/SEaD/R, disponível no site de SEaD. Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail editais_sead@ufscar.br.

Assessoria de imprensa

