UFSCar seleciona professor para especialização a distância em Gestão Pública

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas na seleção de Professor Formador, para atuar nos cursos de especialização em Gestão Pública do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferecidos com o apoio da Secretaria de Educação a Distância (SEaD), ambos da UFSCar

As inscrições podem ser realizadas até as 13 horas do dia 10 de fevereiro. Todas as informações devem ser conferidas no edital nº 23/2025/SEaD/R, disponível no site www.sead.ufscar.br, na opção "Processo Seletivo". Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail editais_sead@ufscar.br.

