UFSCar seleciona professor formador para curso de pedagogia à distância

A Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas, de 30 de abril a 14 de maio, no processo seletivo destinado à vaga de Professor Formador no curso a distância de graduação em Pedagogia, oferecido pelo Sistema da Universidade Aberta do Brasil.

Todas as informações, incluindo os requisitos, etapas de seleção e atividades a serem desempenhadas, devem ser conferidas no Edital nº 140/2025/SEaD/R, disponível no site da SEaD ( www.sead.ufscar.br ), na opção "Processo seletivo". Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail editais_sead@ufscar.br .

Leia Também