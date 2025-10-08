(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar seleciona bolsista de Treinamento Técnico Fapesp em Ciências Ambientais e Gestão de Dados

Inscrições podem ser feitas até 19 de outubro

08 Out 2025 - 14h21Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar oferta bolsa da Fapesp - Crédito: UFSCarUFSCar oferta bolsa da Fapesp - Crédito: UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu seleção para uma bolsa de Treinamento Técnico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), modalidade TT-3, na área de Ciências Ambientais e Gestão de Dados, com duração de 22 meses.

O bolsista irá atuar no Campus São Carlos, em regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais, em atividades presenciais que incluem: organização e atualização de bancos de dados; integração de dados primários e secundários; apoio técnico à equipe de campo e à divulgação de produtos de comunicação; elaboração de uma plataforma de Ciência Aberta (Open Science) para disponibilização de resultados; e suporte à geração de relatórios e acesso a dados.

Os candidatos devem ter domínio em organização de dados e ferramentas digitais, com experiência desejável em bancos de dados e softwares como PostgreSQL, Excel, QGIS ou similares. É necessário ter graduação concluída sem reprovações e não possuir vínculo empregatício.

As inscrições devem ser enviadas até 19 de outubro para o e-mail p2expedicoesamazonia10@gmail.com, com o assunto "Bolsa TT3 - Gestão de Dados". Devem ser anexados o currículo (Lattes ou completo), histórico escolar oficial, carta de recomendação e carta de motivação (máximo de duas páginas).

Mais informações estão disponíveis no site da Fapesp, em www.fapesp.br/oportunidades. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail de inscrição.

Leia Também

Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira
Cidade15h44 - 08 Out 2025

Chuva fraca atinge bairros de São Carlos nesta quarta-feira

Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos
Peças a R$215h40 - 08 Out 2025

Bazar beneficente acontece neste sábado na Igreja São Domingos

Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo
Catolicismo 15h24 - 08 Out 2025

Santuário da Babilônia celebra a Padroeira do Brasil neste domingo

Embrapa: método simplifica medição de carbono no solo com laser e IA
Cidade15h23 - 08 Out 2025

Embrapa: método simplifica medição de carbono no solo com laser e IA

Carteirinha Escolar digital já pode ser acessada pelo app Poupatempo
Educação12h08 - 08 Out 2025

Carteirinha Escolar digital já pode ser acessada pelo app Poupatempo

Últimas Notícias