UFSCar seleciona bolsista de Treinamento Técnico Fapesp em Ciências Ambientais e Gestão de Dados

UFSCar oferta bolsa da Fapesp - Crédito: UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) abriu seleção para uma bolsa de Treinamento Técnico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), modalidade TT-3, na área de Ciências Ambientais e Gestão de Dados, com duração de 22 meses.

O bolsista irá atuar no Campus São Carlos, em regime de dedicação exclusiva de 40 horas semanais, em atividades presenciais que incluem: organização e atualização de bancos de dados; integração de dados primários e secundários; apoio técnico à equipe de campo e à divulgação de produtos de comunicação; elaboração de uma plataforma de Ciência Aberta (Open Science) para disponibilização de resultados; e suporte à geração de relatórios e acesso a dados.

Os candidatos devem ter domínio em organização de dados e ferramentas digitais, com experiência desejável em bancos de dados e softwares como PostgreSQL, Excel, QGIS ou similares. É necessário ter graduação concluída sem reprovações e não possuir vínculo empregatício.

As inscrições devem ser enviadas até 19 de outubro para o e-mail p2expedicoesamazonia10@gmail.com, com o assunto "Bolsa TT3 - Gestão de Dados". Devem ser anexados o currículo (Lattes ou completo), histórico escolar oficial, carta de recomendação e carta de motivação (máximo de duas páginas).

Mais informações estão disponíveis no site da Fapesp, em www.fapesp.br/oportunidades. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail de inscrição.

