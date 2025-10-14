UFSCar sedia 25º Encontro de Poetas no dia 22 de outubro

UFSCar -

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Academia Literária de São Carlos (ALSCar) realizam, no próximo dia 22 de outubro, o 25º Encontro de Poetas de São Carlos e região, um dos mais tradicionais eventos literários da cidade. A atividade será realizada na área de convivência da BCo, com recepção a partir das 18h30 e início às 19 horas.

O Encontro tem como objetivo incentivar a produção literária e promover a troca de experiências entre poetas amadores e profissionais, estimulando a leitura, a escrita e a sensibilidade poética. A abertura contará com uma apresentação do artista Ivo, músico experimental que desde 2018 compõe canções sobre saúde mental e luta social, misturando estilos como soul, MPB e música eletrônica.

O evento é gratuito e aberto ao público. Quem desejar declamar uma poesia deve se inscrever até 19 de outubro por meio deste formulário online (https://bit.ly/poetas2025), sendo permitida a inscrição de um poema por participante. Caso o número de inscrições ultrapasse o tempo previsto, as apresentações serão definidas por sorteio. Já a participação como ouvinte é livre - basta comparecer ao local.

Como em edições anteriores, os poemas inscritos também farão parte do tradicional "Varal Poético", que permanecerá exposto na área de convivência da BCo de 22 de outubro a 19 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail acaocultural.bco@ufscar.br.

Leia Também