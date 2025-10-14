(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar sedia 25º Encontro de Poetas no dia 22 de outubro

Inscrições para poetas profissionais e amadores estão abertas

14 Out 2025 - 11h25Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UFSCar - UFSCar -

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Academia Literária de São Carlos (ALSCar) realizam, no próximo dia 22 de outubro, o 25º Encontro de Poetas de São Carlos e região, um dos mais tradicionais eventos literários da cidade. A atividade será realizada na área de convivência da BCo, com recepção a partir das 18h30 e início às 19 horas.

O Encontro tem como objetivo incentivar a produção literária e promover a troca de experiências entre poetas amadores e profissionais, estimulando a leitura, a escrita e a sensibilidade poética. A abertura contará com uma apresentação do artista Ivo, músico experimental que desde 2018 compõe canções sobre saúde mental e luta social, misturando estilos como soul, MPB e música eletrônica. 

O evento é gratuito e aberto ao público. Quem desejar declamar uma poesia deve se inscrever até 19 de outubro por meio deste formulário online (https://bit.ly/poetas2025), sendo permitida a inscrição de um poema por participante. Caso o número de inscrições ultrapasse o tempo previsto, as apresentações serão definidas por sorteio. Já a participação como ouvinte é livre - basta comparecer ao local.

Como em edições anteriores, os poemas inscritos também farão parte do tradicional "Varal Poético", que permanecerá exposto na área de convivência da BCo de 22 de outubro a 19 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail acaocultural.bco@ufscar.br.

Leia Também

Viaduto da Capitão Luiz Brandão é fechado por três meses para obras na SP-310
Atenção motorista10h59 - 14 Out 2025

Viaduto da Capitão Luiz Brandão é fechado por três meses para obras na SP-310

São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto
Empregos09h13 - 14 Out 2025

São Carlos figura entre as 15 cidades paulistas que mais criaram empregos no mês de agosto

Motoboys do "Centro Leste 016" realizam festa solidária para crianças neste domingo em São Carlos
Cidade07h03 - 14 Out 2025

Motoboys do "Centro Leste 016" realizam festa solidária para crianças neste domingo em São Carlos

Lineu pede mudanças no trânsito da avenida José Pereira Lopes
Cidade06h54 - 14 Out 2025

Lineu pede mudanças no trânsito da avenida José Pereira Lopes

Fórum Brasil/Portugal é fundado para fortalecer o intercâmbio cultural e institucional em São Carlos
Cidade06h41 - 14 Out 2025

Fórum Brasil/Portugal é fundado para fortalecer o intercâmbio cultural e institucional em São Carlos

Últimas Notícias