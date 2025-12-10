UFSCar se destaca com 32 cursos nota máxima no Guia do Estadão

Crédito: UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) consolidou sua posição entre as instituições de Ensino Superior mais qualificadas do País na edição 2025 do Guia da Faculdade, do Estadão. Ao todo, 32 cursos de graduação receberam nota máxima, colocando a Universidade entre as cinco instituições brasileiras com maior número de graduações avaliadas com cinco estrelas.

O desempenho ganha relevância diante do amplo universo analisado: de 22 mil cursos avaliados, apenas 993 alcançaram a pontuação máxima — e metade dos cursos da UFSCar avaliados está nesse seleto grupo. O levantamento também mostra que 85% das graduações cinco estrelas no Brasil estão em instituições públicas, reforçando o papel estratégico das universidades federais na formação superior.

Os cursos cinco estrelas da UFSCar abrangem todas as áreas do conhecimento, com destaque para Administração, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Enfermagem, Engenharias, Gerontologia, Música, Pedagogia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Física e Química, entre outros.

Para o Pró-Reitor de Graduação, Douglas Verrangia, o resultado reflete o compromisso institucional com uma formação que une excelência acadêmica, compromisso social e valorização da diversidade. Ele lembra que a integração entre ensino, pesquisa e extensão — marca da universidade pública — se traduz, na UFSCar, em projetos pedagógicos atualizados e conectados às demandas da sociedade. Verrangia também destaca a reformulação curricular em andamento, que determina que ao menos 10% da carga horária dos cursos seja destinada à extensão, fortalecendo uma formação voltada para inclusão, responsabilidade social e atuação cidadã.

O bom desempenho no guia também evidencia o amadurecimento dos cursos. Em Sorocaba, o curso de Administração, avaliado com cinco estrelas, exemplifica essa trajetória: criado em 2009 e já reformulado três vezes, integra bases clássicas da gestão a temas como ESG, sustentabilidade e diversidade, além de incentivar fortemente a extensão universitária. Segundo o coordenador Flavio Leonel Carvalho, a formação alia visão crítica, domínio técnico e competências voltadas para ambientes orientados por dados.

No Campus Araras, a Licenciatura em Física também recebeu avaliação máxima. A formação articula Física, Química e Biologia em uma proposta interdisciplinar com forte enfoque ambiental. Para o coordenador Estéfano Vizconde Veraszto, a graduação integra rigor conceitual e experimental a uma perspectiva ética e humanística, preparando professores comprometidos com inclusão, educação ambiental e direitos humanos.

Outro destaque é a Licenciatura em Música, do Campus São Carlos, cuja origem em projetos de extensão desde 1989 confere ao curso forte vínculo comunitário. A coordenadora Maria Carolina Leme Joly ressalta a ênfase na música brasileira e a articulação com escolas da Educação Básica, especialmente por meio do Pibid, que amplia a prática profissional dos estudantes.

Para Verrangia, os resultados reafirmam a maturidade dos cursos da UFSCar e comprovam que a formação oferecida vai além da técnica, integrando rigor acadêmico, responsabilidade social, diversidade e compromisso com o desenvolvimento humano. Ao figurar entre as universidades com maior número de cursos nota máxima no País, a UFSCar se destaca na formação de profissionais qualificados, críticos e preparados para os desafios contemporâneos.

Leia Também