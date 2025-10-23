UFSCar reúne jovens cientistas nos Congressos de Iniciação Científica

Crédito: Isadora Gomides

Nos dias 21 e 22 de outubro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizou a 31ª edição do Congresso de Iniciação Científica (CIC), o 16º Congresso de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (CIDTI) e o 4º Congresso de Iniciação Científica do Ensino Médio (CIC-EM). Promovidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPq), os eventos aconteceram de forma presencial nos quatro campi da Universidade - São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino - e reuniram 927 trabalhos, apresentados por estudantes de graduação e do Ensino Médio, abrangendo todas as áreas do conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Linguística, Letras e Artes.

Durante os dois dias de programação, os congressos promoveram debates, apresentações orais e sessões de pôsteres, reunindo estudantes, docentes e pesquisadores. O objetivo foi estimular a troca de experiências, a divulgação científica e o fortalecimento da formação acadêmica desde os primeiros passos na vida universitária.

A cerimônia de abertura ocorreu no Anfiteatro Bento Prado Júnior, área Norte do Campus São Carlos, com a presença de Douglas Verrangia, Pró-Reitor de Graduação; Pedro Fadini, Pró-Reitor de Pesquisa; e Fillipe Vieira Rocha, coordenador dos programas de iniciação científica e tecnológica da UFSCar.

Verrangia ressaltou o caráter democrático e plural do evento. "A ciência é baseada justamente na possibilidade de discordar. É a partir da diversidade e da dissonância que ela avança. E esse é um dos raros espaços da sociedade brasileira onde ainda se preserva o pensamento livre e crítico", afirmou. Ele também destacou a importância da pesquisa na formação universitária. "A iniciação científica é a culminância de um processo formativo. Fazer pesquisa dá sentido à vida universitária, ajuda o estudante a entender sua profissão, seu papel social e a função da universidade para a sociedade", reforçou o Pró-Reitor de Graduação.

Já Fadini enfatizou a relevância da ciência para o desenvolvimento humano e social. "Estamos em uma Universidade que preza pela excelência no ensino, mas que também constrói conhecimento. Boa parte do que ensinamos nasce aqui, em nossos laboratórios e grupos de pesquisa". Para ele, a iniciação científica tem um papel transformador. "Nós fazemos pesquisa para melhorar a humanidade. Precisamos valorizar a ciência, combater o negacionismo e formar pessoas com raciocínio crítico. Mesmo quem não segue para o mestrado ou doutorado leva consigo essa forma de pensar e de questionar, que é o que transforma a sociedade", completou.

A Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, registrou sua mensagem aos participantes: "Toda universidade precisa ser produtora de conhecimento. Quando trazemos a pesquisa para a formação, ensinamos o método científico não apenas para formar pesquisadores, mas para formar profissionais que saibam consumir e aplicar o conhecimento produzido. Esses congressos expõem nossos estudantes a situações de apresentação, de perguntas, de defesa de ideias, e isso é fundamental. É um exercício que fortalece a autonomia e prepara para o mercado", pontuou.

A palestra de abertura foi ministrada por Valquíria Graia Correia, docente do Departamento de Química (DQ), com o tema "Transcendendo a jornada: entre a utopia e a realidade, numa perspectiva trans centrada". A professora dividiu a palestra no que chamou de três atos, em uma interlocução entre as suas vivências pessoais e profissionais com a arte. Ela destacou as experiências positivas que tem vivenciado na UFSCar e enalteceu as ações da Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade (SAADE), considerada por ela um exemplo no campo de políticas para pessoas trans no ensino superior público.

Correia também compartilhou conquistas e desafios ao longo de sua trajetória acadêmica, refletindo sobre a importância da inclusão na ciência e da ocupação de espaços historicamente negados a pessoas trans. "A saída para enfrentar desigualdades e injustiças históricas passa pela criação de políticas públicas e pela educação; ela é o pilar. É ela que abre portas e cria caminhos", afirmou.

Vivenciando ciência na prática

Entre os destaques desta edição estiveram as apresentações em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, que mostraram resultados de projetos voltados a políticas públicas na área da saúde, e a participação do Colégio de Aplicação da UFSCar (CAU), com o grupo "Pequenos Cientistas", formado por crianças que desenvolvem projetos de iniciação à pesquisa científica desde as séries iniciais.

"A pesquisa é feita para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento humano da comunidade, inclusive com multidisciplinaridade entre as áreas. E quanto antes isso começar, melhor. Este ano, com a participação do Colégio de Aplicação, damos mais um passo nessa direção, ao incentivar que as crianças tenham contato com a ciência desde cedo", destacou Rocha.

Também integrou a programação o Projeto Pluralizar, uma iniciativa da UFSCar em parceria com o Instituto Serrapilheira, coordenada por Anton Castro Miguez, docente do Departamento de Letras (DL), voltada à inserção de estudantes de grupos sub-representados no universo da pesquisa. "O Pluralizar traz à tona a discussão sobre diversidade e permanência. É um programa que busca garantir que esses estudantes sigam na universidade, da iniciação científica até a pós-graduação", completou Rocha.

Diversidade de áreas

Os trabalhos apresentados refletem a amplitude de áreas e abordagens que caracterizam a pesquisa na UFSCar, que vão da sustentabilidade e biodiversidade ao comportamento humano e à saúde.

Um exemplo vem do Campus Araras, onde Livia Correia da Silva, estudante de Biotecnologia, desenvolve um estudo sobre formas sustentáveis de reaproveitar resíduos agroindustriais. "Trabalho com a torta de filtro, um resíduo que muitas vezes é tóxico, incorporando-a ao substrato para o desenvolvimento de plantas nativas. Avaliamos o material em laboratório e, depois, em casa de vegetação. Vimos que não houve prejuízo ao desenvolvimento das plantas, o que indica potencial para um uso ambientalmente seguro".

Na área da saúde, Ana Beatriz dos Santos Furlan, estudante de Medicina no Campus São Carlos, participa de uma pesquisa sobre como as mães percebem e reagem à dor dos recém-nascidos. "Queremos entender o que as mães sentem e fazem quando percebem que o bebê está com dor, especialmente em situações como a vacinação. Aplicamos questionários logo após o parto, para compreender como essa percepção influencia o cuidado com o bebê", explicou.

Já Maria Julia de Campos, estudante de Ciências Biológicas no Campus Sorocaba, apresentou seu estudo sobre o gênero de cactos Cipocereus ritter, endêmico da Serra do Espinhaço. "Meu intuito é investigar a biogeografia e a história evolutiva desse gênero. A experiência com a pesquisa na UFSCar tem sido muito boa. Mesmo nos momentos mais desafiadores, encontro apoio dos professores e do pessoal do laboratório, com quem troco muitas ideias e aprendizados", contou.

Caio Távora, estudante de Administração no Campus Lagoa do Sino, desenvolve projeto sobre o impacto das tecnologias na sociedade, com foco no uso de redes sociais e no tempo de tela entre estudantes universitários. "Estamos realizando uma pesquisa qualitativa com estudantes dos campi Lagoa do Sino e Sorocaba e tenho tido bastante retorno para a compilação dos resultados. Este é o meu primeiro contato com a produção científica, em uma área que eu não conhecia, e tem sido uma ótima experiência", relatou o aluno.

Ao celebrar seus 55 anos, a UFSCar reafirma, por meio dos Congressos de Iniciação Científica, o seu compromisso com a formação de novos pesquisadores e com o incentivo à ciência, à inovação e ao pensamento crítico.

