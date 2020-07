UFSCar retoma processo de ingresso nos cursos de graduações presenciais

Crédito: 4FlyDrones

A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aprovou, na Reunião Extraordinária do Conselho de Graduação (CoG) do último dia 24 de julho, a retomada do processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação presencias da Universidade.

A retomada do processo seletivo visa concluir as últimas etapas da terceira chamada (publicação dos resultados das comissões de verificação da autodeclaração de raça/cor e das análises socioeconômicas) e realizar as quarta e quinta chamadas que foram suspensas desde o dia 16 de março, em atendimento às medidas de combate à Covid-19.

Diante da situação de pandemia, a ProGrad ajustou todos os procedimentos de ingresso, que eram presenciais, para um formato virtual. Tanto a manifestação de interesse na vaga como o envio da documentação para o requerimento de matrícula serão feitos exclusivamente por formulário eletrônico. Além disso, o encaminhamento da documentação para a análise socioeconômica, da autodeclaração de raça/cor e sua respectiva verificação serão feitos por via digital, devendo os candidatos convocados disporem de meios adequados para realizar as etapas do processo de ingresso.

A partir de amanhã, dia 28 de julho, começa a retomada desse processo, com a divulgação dos resultados das comissões de verificação da autodeclaração de raça/cor e da análise socioeconômica, que ficaram pendentes na terceira chamada. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos de interposição de recursos e aos novos expedientes adotados pelas comissões, que estarão detalhados junto com os resultados. Já a listagem de candidatos convocados para a manifestação virtual de interesse da quarta chamada será publicada no dia 7 de agosto.

Mais informações podem ser obtidas no edital (https://bit.ly/3f9htR8), disponível na página www.ingresso.ufscar.br; em contato com a ProGrad (em http://www.prograd.ufscar.br/fale-conosco); ou pelo e-mail ingresso@ufscar.br.

