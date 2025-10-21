UFSCar recruta voluntários com dor lombar para estudo sobre tratamento inovador

Participantes farão visitas presenciais ao Laboratório da UFSCar (Foto: Pixabay) -

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está convidando pessoas com dor lombar crônica para participarem de um projeto de pesquisa que avalia o Programa de Educação em Ciência da Dor (PECD). O objetivo é compreender como os participantes percebem o conteúdo e a aplicação do programa, buscando aprimorar a metodologia e ampliar seu uso no tratamento da dor crônica.

O estudo é conduzido pela graduanda Vitória Ayumi Fujiwara, sob orientação da professora Thaís Chaves, do Departamento de Fisioterapia (DFisio). A pesquisa é realizada no Laboratório de Pesquisa sobre Movimento e Dor e envolve a aplicação de questionários antes e depois da intervenção, analisando mudanças no conhecimento, nas crenças e na intensidade da dor.

Segundo Fujiwara, o PECD é uma abordagem que combina conhecimentos de neurobiologia e neurofisiologia para ajudar pacientes e profissionais de saúde a compreenderem melhor os mecanismos da dor. “Estudos mostram que entender como a dor ocorre ajuda no controle e manejo do problema. Esse conhecimento reduz o medo e os mitos associados à dor crônica”, explica.

A pesquisadora destaca que a dor lombar foi escolhida por estar entre as principais causas de incapacidade no mundo. Ela ressalta também que o estudo é inovador ao analisar as percepções individuais dos participantes e subdividi-los em grupos conforme suas respostas aos questionários. “A Educação em Ciência da Dor é pouco conhecida entre fisioterapeutas, mas tem se mostrado eficaz para quem sofre há muito tempo e não encontra alívio em outros tratamentos”, completa.

Podem participar homens e mulheres entre 18 e 60 anos que apresentem dor lombar há pelo menos três meses e disponibilidade para comparecer à UFSCar. Não são aceitos voluntários com doenças inflamatórias, tumores, fraturas, problemas neurológicos graves, cardíacos ou psiquiátricos, além de gestantes ou pessoas com déficit cognitivo.

Os interessados podem se inscrever por meio do formulário eletrônico bit.ly/4qiGUWf ou entrar em contato com Vitória Fujiwara pelo telefone (18) 99617-1118.

O projeto é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 86444925.4.0000.5504).

