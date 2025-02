Ufscar recebe workshop sobre fronteira entre a física quântica e a biologia

Como a mecânica quântica, campo da física que envolve o estudo de fenômenos em escalas extremamente pequenas, pode ajudar a entender processos da biologia? A união entre as áreas e os potenciais dela advindos serão abordados na série de workshops "Biologia Quântica: o surgimento de um novo paradigma", a qual será realizada na próxima semana em quatro universidades paulistas. Os encontros têm apoio da Ciência Pioneira, iniciativa do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino em apoio à ciência de fronteira.

Os workshops são voltados a estudantes, pesquisadores e profissionais interessados em explorar essa nova fronteira científica entre a física e a biologia. O objetivo é discutir o cenário e potenciais da biologia quântica, campo de pesquisa inovador e em crescente desenvolvimento que explora desde fenômenos como a navegação magnética de pássaros ao funcionamento de enzimas, por exemplo. A perspectiva é que o avanço dos estudos na área possa levar a inovações capazes de transformar a ciência biomédica e da saúde.

Entre os palestrantes convidados, estão Marcelo Sousa, cientista associado à iniciativa IDOR Ciência Pioneira e líder da comunidade de pesquisadores em biologia quântica, Pedro Alvarez, fellow da Ciência Pioneira e doutorando no Carl von-Ossietzky University of Oldenburg, além de professores e pesquisadores ligados às universidades nas áreas de física, bioquímica e biomedicina, como Marcos de Oliveira (Unicamp), Éder Guidelli (USP - Ribeirão Preto) e Bettina Malnic (USP).

O primeiro workshop está marcado para segunda-feira (10) na Unicamp, das 14h às 17h. Na quarta (12), o encontro será realizado na UFSCar, seguido da USP em Ribeirão Preto (quinta, dia 13) e São Paulo (sexta, 14). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos alunos no local dos eventos. É recomendado chegar no horário, pois as vagas são limitadas.

Marcelo Sousa diz que a série de workshops permite trazer um panorama da biologia quântica e impulsionar novos estudos. "Essa turnê é importante porque vamos poder interagir e trocar diretamente com alunos de instituições relevantes do estado de São Paulo, que estão em áreas correlatas, mas pouco conhecem sobre biologia quântica. É uma oportunidade para aprofundar esse tema, sempre aliado com uma palestra local, atraindo futuros pesquisadores para essa área emergente da ciência."

"Como a biologia quântica é muito recente, acreditamos que a turnê pode ser uma forma de introduzir esse tema novo para um público extremamente qualificado, entre pesquisadores, professores e estudantes dessas universidades", completa.

Os eventos são realizados pelo Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW - Unicamp), Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos (IEAE - UFSCar), Programa de Pós-graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia (Famb - USP de Ribeirão Preto), Instituto de Química da USP e Centro de Processos Redox em Biomedicina da USP (Redoxoma).

A série de workshops é um dos pontapés iniciais da Escola de Biologia Quântica, primeira iniciativa do modelo no país, a ser realizada de 11 a 15 de agosto, em Paraty (RJ). O encontro é um projeto da IDOR Ciência Pioneira com apoio da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro). O objetivo é preparar estudantes para pesquisar mistérios dos processos biológicos por meio da mecânica quântica, além de favorecer trocas científicas e consolidar uma rede de pesquisadores na área no país.

Espécie de treinamento "intensivo" em biologia quântica, a iniciativa terá cinco cursos de quatro horas cada, além de seminários internacionais com pesquisadores referência e sessões de pôsteres. As pré-inscrições podem ser feitas até 21 de fevereiro por meio do site https://www.escolabioquantica.com.br/.

A realização da série de workshops e da escola coincidem com a declaração, pela ONU, de 2025 como “Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas”. O objetivo é celebrar os 100 anos do desenvolvimento da mecânica quântica, além de informar e instigar novas gerações de pesquisadores sobre as tecnologias e avanços da área.

Confira a agenda completa da série de workshops e mais informações:

Workshop Biologia Quântica: o surgimento de um novo paradigma

Unicamp

Anfitrião: Prof. Marcos de Oliveira

Convidados: Marcelo Sousa (IDOR Ciência Pioneira | Bright) e Pedro Alvarez (University of Oldenburg)

Data: 10/02/2025

Horário: 14h às 17h

Local: Ciclo Básico - Sala CB01 - Unicamp

Endereço: Rua Josué de Castro, 1-123

Cidade Universitária - Campinas/SP

UFSCar

Anfitrião: Prof. Adilson de Oliveira

Convidados: Marcelo Sousa (IDOR Ciência Pioneira | Bright) e Marcos de Oliveira (IFGW Unicamp)

Data: 12/02/2025

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório do edifício Sérgio Mascarenhas

Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da UFSCar (área Norte)

USP de Ribeirão Preto

Anfitrião: Prof. Theo Zeferino Pavan

Convidados: Marcelo Sousa (IDOR Ciência Pioneira | Bright) e Éder Guidelli (FFCLRP-USP)

Data: 13/02/2025

Horário: 14h às 17h

Local: Anfiteatro André Jacquemin

R. Prof. André R. Cruz

Campus da USP Ribeirão Preto - SP

USP (São Paulo)

Anfitrião: Prof. Maurício Baptista

Convidados: Marcelo Sousa (IDOR Ciência Pioneira | Bright) e Bettina Malnic (USP Bioquímica)

Data: 14/02/2025

Horário: 14h às 17h

Local: Instituto de Química - USP

Bloco 6 - piso superior - Anfiteatro 668

Cidade Universitária

