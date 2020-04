UFSCar recebe trabalhos em evento virtual sobre Educação e Tecnologias

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para o Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e o Encontro de Pesquisadores em Educação a Distância (CIET:EnPED:2020) que serão realizados totalmente a distância entre os dias 17 e 28 de agosto.

O CIET:EnPED busca proporcionar a integração e o compartilhamento de ações que pesquisadores e instituições realizam para promover melhorias nos processos de ensino-aprendizagem na EaD ou na educação presencial, por meio da incorporação de tecnologias digitais de informação e comunicação.

Com o tema "Ressignificando a presencialidade", a quinta edição do evento será organizada em duas etapas, ambas virtuais, possibilitando uma ampla participação de pessoas do Brasil e de outros países. O evento é destinado a pesquisadores, professores universitários e da rede pública de Educação Básica, técnico-administrativos e estudantes de pós-graduação e graduação da área.

Todos os inscritos poderão participar de minicursos, palestras, grupos de discussão e apresentação de trabalhos por meio do ambiente virtual do evento. As inscrições são gratuitas para alunos de graduação da UFSCar; pós-graduandos, professores e técnico-administrativos da Universidade contam com condições especiais para participação. O Congresso está com o prazo aberto para submissão de trabalhos até o dia 19 de maio.

Mais informações, incluindo cronograma, procedimentos para envio de trabalhos e inscrições, estão no site https://cietenped.ufscar.br e nas páginas do evento no Facebook (facebook.com/ciet.enped2020) e no Instagram (instagram.com/ciet_enped). O CIET:EnPED:2020 é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, Tecnologias e Linguagens (Horizonte) e pela Secretaria Geral de Educação a Distância (SEaD), ambos da UFSCar.

