domingo, 19 de outubro de 2025
Cidade

UFSCar recebe inscrições para mestrado e doutorado em Ciência da Computação

Programa de pós-graduação tem atividades nos campi São Carlos e Sorocaba

19 Out 2025 - 13h25Por Jessica Carvalho R.
O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com atividades nos campi São Carlos e Sorocaba, está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos de mestrado e doutorado. As inscrições para o mestrado seguem abertas até o dia 21 de novembro, enquanto o doutorado recebe inscrições em fluxo contínuo.

As vagas estão distribuídas nas áreas de pesquisa em Aprendizado de Máquina e Processamento de Línguas Naturais (AMPLN), Banco de Dados (BD), Computação Centrada no Humano (CCH), Engenharia de Software (ES), Sistemas de Automação e Robótica (SAR), Sistemas Distribuídos, Arquiteturas e Redes de Computadores (SDARC) e Visão Computacional (VC).

Informações detalhadas sobre os procedimentos de inscrição, etapas de seleção e demais orientações podem estão disponíveis na página do Programa (www.ppgcc.ufscar.br).

