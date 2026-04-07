UFSCar recebe inscrições para curso de aperfeiçoamento na área de Atenção Precoce

A Universidade Federal de São Carlos está com inscrições abertas para o curso de Aperfeiçoamento em Práticas Recomendadas em Atenção Precoce: diálogo com a prática profissional. A iniciativa é coordenada pela professora Patricia Carla de Souza Della Barba, do Departamento de Terapia Ocupacional da instituição.

O curso será realizado na modalidade a distância e é voltado a profissionais graduados que atuam com a Primeira Infância nas áreas de Saúde, Educação, Educação Especial, Assistência Social e Reabilitação.

As aulas têm início previsto para o dia 15 de abril e seguem até 30 de setembro. A proposta é promover uma reflexão teórico-prática sobre as Práticas Recomendadas em Intervenção Precoce, trazendo um novo paradigma em que a família assume papel central no desenvolvimento da criança.

A formação integra o projeto de pesquisa do Observatório Nacional de Atenção Precoce e Desenvolvimento, que busca fomentar e analisar a implementação de práticas centradas na família no contexto brasileiro.

O curso está estruturado em quatro disciplinas e tem como pilares conteúdos atualizados, professores e tutores qualificados, além de metodologias de ensino voltadas às necessidades dos participantes. A proposta também visa reunir profissionais de diversas regiões do país, incentivando a troca de experiências e a construção de uma linguagem comum na área de Intervenção Precoce.

As atividades serão desenvolvidas em pequenos grupos, com discussões baseadas em situações reais trazidas pelos próprios cursistas, promovendo uma reflexão prática alinhada às diretrizes atuais.

Os valores, detalhes e inscrições estão disponíveis no site oficial do curso. Outras informações também podem ser obtidas pelo Instagram (@ipibrasil.ufscar) ou pelo e-mail ipibrasil@ufscar.br.