Curso é aberto para profissionais das áreas da Saúde e Ciências Biológicas (Foto: Freepik) -

Estão abertas as inscrições para o curso online de especialização em Fitoterapia Clínica da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A pós-graduação, que está em sua quinta turma, conta com professores renomados de diferentes áreas e com disciplinas que abordam desde princípios básicos até conteúdos específicos relacionados a distúrbios dos sistemas cardiovascular, imunológico, renal, digestivo, nervoso, dentre outros assuntos. Na grade curricular, também são tratados temas como o controle do estresse, fitoterapia no esporte e na estética.

Por meio de produtos feitos à base de plantas medicinais, a Fitoterapia - tradicional em diversas regiões do mundo - tem colaborado com a prevenção e o tratamento de diferentes doenças. Com o uso sustentável de ervas, raízes, folhas, flores e outros recursos naturais com propriedades medicinais, a abordagem terapêutica vem ganhando destaque na prática clínica, seja por seu baixo custo seja por apresentar menos efeitos colaterais em comparação com medicamentos sintéticos. Com sua importância reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), seu uso incentivado por políticas públicas, junto com a conscientização sobre saúde natural chegando a mais pessoas - o que tem provocado um aumento na busca por alternativas aos tratamentos convencionais -, a demanda por profissionais qualificados em Fitoterapia Clínica também tem crescido.

As aulas começam em abril de 2025 e seguem até maio de 2026. Médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas dentistas, enfermeiros e outros profissionais graduados da área de Ciências Biológicas que estejam interessados podem se inscrever pela plataforma Box UFSCar, em www.box.ufscar.br . Na página, estão disponíveis o valor de investimento e outras informações. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fitoterapia@ufscar.br

