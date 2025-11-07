UFSCar realiza Universidade Aberta 2025 nos dias 12 e 13 de novembro

Crédito: Walter Milanetto

Nos dias 12 e 13 de novembro, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza o Universidade Aberta 2025, evento que apresenta a Instituição e seus cursos à comunidade externa, especialmente a estudantes do Ensino Médio, cursinhos e 8º e 9º anos de escolas públicas e particulares de São Carlos e região. A programação acontece das 9 às 17 horas, na área de exposições da Biblioteca Comunitária (BCo), localizada na área Norte do Campus São Carlos.

A iniciativa busca aproximar os jovens da Universidade e despertar o interesse pelo conhecimento, pela ciência, pelas profissões e pela continuidade dos estudos. "O Universidade Aberta é uma oportunidade para conhecer os cursos, a infraestrutura e as pessoas que fazem parte da comunidade acadêmica da UFSCar, além de descobrir as diversas possibilidades de crescimento pessoal e profissional que a Universidade oferece", destaca Rubens Roberto da Palma Durães, da Coordenadoria de Ingresso na Graduação (CIG) da UFSCar e coordenador do evento.

Durante os dois dias, os visitantes poderão conhecer de perto os estandes de todos os cursos presenciais de graduação do Campus São Carlos da UFSCar, com atendimento realizado por docentes, estudantes e técnico-administrativos da Universidade. Também haverá espaços dedicados à CIG e à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE), responsável pelos programas de assistência estudantil, bolsas, auxílios e moradia, que garantem a permanência de estudantes de baixa renda na UFSCar.

Além dos estandes, estão programadas palestras sobre carreiras, apresentações de cursos e visitas guiadas pelos principais espaços da Instituição. As visitas ao campus poderão ser feitas por meio de um tour de trenzinho, passando por pontos de destaque da UFSCar.

Neste ano, o Universidade Aberta contará ainda com a participação do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), que estará presente com estande e apresentações sobre suas atividades.

O evento é aberto a todas as pessoas interessadas, que podem visitar a UFSCar de forma individual ou em grupo, com amigos ou familiares, sem necessidade de inscrição prévia. Já as escolas que desejarem levar seus estudantes devem preencher os formulários disponíveis em visite.ufscar.br, tanto para instituições públicas quanto privadas. A expectativa é receber cerca de 5 mil estudantes ao longo dos dois dias.

A programação completa, com horários, temas e locais das atividades, está disponível no site, visite.ufscar.br. Para dúvidas ou informações adicionais, o contato pode ser feito pelo e-mail universidadeaberta@ufscar.br.

