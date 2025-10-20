(16) 99963-6036
Cidade

UFSCar realiza pesquisa sobre prevenção de quedas em pessoas com Parkinson e busca voluntários

20 Out 2025
Interessados podem se inscrever no estudo até novembro (Foto: Rede Vhida)

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está conduzindo uma pesquisa voltada à prevenção de quedas em pessoas com Doença de Parkinson (DP), com base na adaptação brasileira do programa norte-americano Stopping Elderly Accidents, Deaths and Injuries (STEADI), desenvolvido pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

O estudo é parte do doutorado de Elayne Borges Fernandes, do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar, sob orientação da professora Natália Duarte Pereira. A pesquisa busca avaliar o risco de quedas e oferecer orientações e exercícios personalizados. Segundo Fernandes, mais de 70% das pessoas com Parkinson sofrem ao menos uma queda por ano, e cerca de 39% têm quedas recorrentes — um problema que compromete a qualidade de vida, gera medo e reduz a independência.

O projeto tem como meta adaptar e validar instrumentos de avaliação do risco de quedas para o contexto brasileiro, além de capacitar profissionais da saúde para o uso da ferramenta no SUS.

Pessoas com Parkinson de qualquer idade, que consigam andar com ou sem auxílio, podem participar como voluntárias. A avaliação é gratuita, feita na UFSCar, e inclui testes de equilíbrio e marcha, além de orientações individualizadas.

Os interessados devem agendar até novembro pelo WhatsApp (16) 3351-8644.

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 79034624.9.0000.5504).

