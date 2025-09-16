UFSCar realiza eventos para incentivar meninas na Ciência

Primeiro encontro de 2025 será em 23/9, com 24 alunas do Ensino Médio - Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) dá início, neste mês de setembro, a uma nova edição do Projeto Atena – Atividades de Tecnologia e Engenharia para Meninas, promovido pelo Departamento de Engenharia de Materiais (DEMa). Serão quatro encontros ao longo dos próximos três meses.

O primeiro acontece no dia 23 de setembro, das 8h às 18h, no campus da UFSCar, em São Carlos, e contará com a participação de 24 alunas do Ensino Médio da Escola Estadual José Ferreira da Silva, de Descalvado (SP). A ação é realizada em parceria com o programa “Vem Saber”, da Universidade de São Paulo (USP), que desenvolve atividades de difusão científica para estudantes, professores e gestores escolares.

Oficinas e vivência acadêmica

A programação do evento inclui palestras sobre a presença feminina na Ciência e na Engenharia, além de oficinas práticas em diferentes áreas, como cerâmicas, polímeros e metais. As estudantes poderão participar de atividades como impressão 3D, cerâmica artística, fundição de peças metálicas e microscopia, além de conhecer laboratórios e espaços de pesquisa da Universidade.

Inclusão e transformação

Criado em 2023, o Projeto Atena já envolveu mais de 70 estudantes de escolas públicas da região de São Carlos. O objetivo é estimular o interesse de meninas pela Ciência, Engenharia e Tecnologia, contribuindo para a democratização do acesso a essas áreas.

A iniciativa é coordenada pelas docentes Danielle Cristina Camilo Magalhães e Juliana Mara Pinto de Almeida, do DEMa, e nesta edição conta também com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio da Chamada nº 31/2023.

Segundo Magalhães, o impacto do projeto vai além da vivência prática:“O Projeto Atena acredita na potência transformadora da educação. Ver a luz de uma descoberta no olhar de uma aluna é nossa maior recompensa. A parceria com o Vem Saber, da USP, e o financiamento do CNPq foram fundamentais para consolidar e expandir esse projeto, permitindo que ele atingisse um número maior de meninas e mulheres e, consequentemente, mais futuras engenheiras e cientistas”, destacou.

Por assessoria de imprensa

