UFSCar realiza campanha de cadastramento de doadores de medula óssea no dia 20 de outubro

Doação Médula Óssea - Crédito: divulgação

O grupo PET Produção, vinculado ao curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e ao Ministério da Educação, realizará no próximo dia 20 de outubro a nona edição do Cadastramento de Doadores de Medula Óssea. A ação acontecerá das 9h às 14h, na Área de Exposição de Painéis da Biblioteca Comunitária (Bco), ao lado da livraria EDUFSCar, com o apoio do Hemocentro de Ribeirão Preto.

De acordo com Guilherme, integrante do PET Produção, o objetivo da iniciativa é incentivar o cadastramento de novos doadores, por meio de uma simples coleta de 5ml de sangue. O material é utilizado para análise e inclusão dos voluntários no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). “A chance de compatibilidade entre paciente e doador é de apenas 1 em 100 mil pessoas, por isso, cada novo cadastro é uma esperança a mais de vida”, destacou.

O projeto tem como foco ajudar pacientes com doenças que comprometem a produção normal das células sanguíneas, como leucemias, aplasia de medula óssea e síndromes de imunodeficiência congênita.

Na edição anterior, realizada em 2024, cerca de 100 novos doadores foram cadastrados, reforçando o compromisso da universidade com ações de solidariedade e saúde pública.

O evento é aberto à população universitária e à população em geral. Para participar, basta comparecer ao local no horário indicado, portando documento de identificação com foto.

Leia Também