UFSCar realiza a XVIII Feira do Livro entre os dias 13 e 15 de junho

Entre os dias 13 e 15 de junho, acontece na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) a sua tradicional Feira do Livro, um dos maiores eventos literários da cidade de São Carlos, realizado pela Editora da UFSCar, a EdUFSCar. Além da venda de livros, a XVIII Feira contará com uma programação cultural, com o apoio do Sesc, e mais uma vez as crianças terão seu espaço na Feirinha do Livro.

Participam desta edição as editoras Aletria, Ateliê, Blucher, Companhia das Letras, Brinque-Book, Companhia das Letrinhas, EdUFSCar, EDUSP, Estação Liberdade, Happy Books, HUB, L&PM, Letra Selvagem, Lote 42, Palas Athena, Panda Books, Revista Cult, SESC Edições, Todolivro, Unesp, Vozes e Zahar. As editoras irão oferecer descontos de 25% nos títulos. Já os livros da EdUFSCar serão comercializados com desconto de até 70%.

A Feira acontece das 9 às 20 horas, no saguão da Biblioteca Comunitária (BCo), junto à Livraria da EdUFSCar, na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar.

Programação Cultural

Como parte da Feira, a programação cultural contará com o 1º Colóquio EdUFSCar - Reflexões sobre o Contemporâneo, que será realizado no Anfiteatro Bento Prado Jr, na área Norte do Campus, com a participação dos autores.

No dia 13, às 10h, está programada a palestra sobre o tema "A história da eletroanálise em minutos", com Orlando Fatibello; às 14 horas, "Guerra na Ucrânia: vozes não hegemônicas", com Svetlana Ruseishvili; e, às 16 horas, "Física sem mistério", com Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. Já no dia 14, a programação começa às 10, com a temática "Esporte e diversidade", com a participação de Osmar Moreira, Wagner Xavier de Camargo, Bernardo Gonzales e Ana Claudia Bianconi; às 14 horas, o tema "E agora falamos nós: os trintas anos do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da UFSCar" será apresentado por Priscila Medeiros e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva; e, às 16 horas, Leonor Assad fala sobre "Por que falar em morte se é primavera?", com a mediação do Leia Mulheres São Carlos. E, por fim, no último dia da Feira, o Colóquio começa, às 10 horas, com a palestra "Habilidades Sociais", ministrada por Zilda Del Prette; às 16 horas, Roseli Esquerdo Lopes, Ana Paula Malfitano e Patrícia Leme de Oliveira Borba tratam de "Terapia Ocupacional Social"; e, às 18 horas, a temática "Povos indígenas entre olhares" será abordada por Poty Poran Turiba Carlos, André Machado e Valéria Macedo, com mediação de Pedro Lolli.

O estande do Sesc, que estará presente na Feira, irá oferecer oficinas aos interessados. No dia 13/6, às 18h30, acontece a oficina "Encadernação e carimbada". No dia 14, às 14h30, é a vez da oficina "Poesia Escondida" e, às 18h30, da "Caixa de palavras e inspirações". Já no dia 15, às 9h30, acontece a oficina "Poesia Escondida" e, às 18h30", é a vez de "Livros, fólios, zine etc e tal".

Para as crianças, no dia 13, na BCo, ocorrem duas sessões de contação de histórias, às 9h30 e às 14h30, com o tema "O arraial do pavão e outras histórias" e a participação da Cia Terezinha.

E, no dia 15, às 14 horas, na Praça da Ciência, na área Norte do Campus, a UFSCar realiza a "Aula Magna", com Silvio Almeida, Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania e autor de diversos livros.

A Feira e toda a programação é gratuita e aberta ao público. Mais informações no site da EdUFSCar (www.edufscar.com.br).

