UFSCar realiza 12ª Jornada Universitária da Reforma Agrária (JURA) de 3 a 28 de junho

De 3 a 28 de junho, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza a 12ª Jornada Universitária da Reforma Agrária (JURA), com uma programação que articula a universidade pública com os territórios de luta pela terra. Com o lema “Defende a vida, combate o agronegócio”, o evento propõe atividades que reforçam o compromisso com a agroecologia, os direitos dos povos do campo e a produção de alimentos saudáveis. A iniciativa integra o calendário iniciado com o Abril Vermelho, jornada anual de lutas organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em defesa da reforma agrária.

A programação inclui workshop no dia 3 de junho, às 17h30, ao lado do ginásio, área Sul do Campus São Carlos, sobre construção de barraco de lona, em homenagem ao professor Marcos Sorrentino, da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o MST São Paulo. De 4 a 24 de junho, acontece a exposição fotográfica "Cultivando vidas, entrelaçando saberes e lutas", no Piso 2 da Biblioteca Comunitária (BCo), área Norte.

Já no dia 6 de junho, às 19 horas, será realizada a mesa de abertura "Defensor da vida, combater o agronegócio" no Auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), área Sul, com a participação de Rodrigo Constante Martins, Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFSCar e docente do Departamento de Sociologia (DS), e Roberta Cristina, membro do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NuPER) da UFSCar.

Também estão previstas vivências agroecológicas nos dias 7, 14 e 28 de junho, com inscrições a serem divulgadas em breve. Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade. O evento é uma realização do NuPER, em parceria com movimentos sociais. Mais informações e a programação completa estão disponíveis no cartaz de divulgação , no site do Núcleo e em seu perfil no Instagram .



