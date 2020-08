UFSCar realiza 10ª edição do Seminário de Ensino de Graduação

Crédito: Divulgação

A Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), por meio da Divisão de Desenvolvimento Pedagógico (DiDPed), realizará a décima edição do Seminário de Ensino de Graduação (SEGrad), com o tema "Os desafios da docência universitária no ensino não presencial emergencial". O evento será nos dias 18 e 19 de agosto e vai ocorrer integralmente online, com transmissão via Youtube, possibilitando a presença de palestrante internacional, além da ampla participação de docentes de diferentes instituições e do público em geral.

De acordo com a organização do Seminário, o tema foi escolhido devido a necessidade atual de se repensar o trabalho e as práticas docentes em um universo diferente, cheio de possibilidades e que exige adaptação em muitos sentidos.

A programação tem início no dia 18 de agosto, com a abertura às 9h30 e, na sequência, a palestra "Os desafios da docência universitária no ensino não presencial emergencial", com o professor Miguel Angel Zabalza, da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. No dia 19, acontece das 9h30 às 12h30, a roda de conversa "Boas práticas para o ensino não presencial emergencial", com as professoras da UFSCar Ana Paula Gestoso, do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP), Helen Cristina Nogueira, do Departamento de Fisioterapia (DFisio), e Cali Laguna Achon, do Departamento de Engenharia Civil (DECiv).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.segrad.ufscar.br. Será emitido certificado de participação. Outras informações também pela página do evento no Facebook, em www.facebook.com/seminarioensinodegraduacaoufscar.

